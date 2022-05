Sascha Lobo kommt zum HEX-Festival in Braunschweig

Beim Zukunftsfestival „Hex“ soll es vom 4. bis 8. Juli um zwei große Fragen gehen: Worauf dürfen wir in der Zukunft hoffen? Was müssen wir erwarten? Hex steht für „hopes and expectations“ – Hoffnungen und Erwartungen. Die fünf Veranstaltungen finden im Marketing-Management-Institut (MMI) in Riddagshausen statt.

Zu den prominenten Rednerinnen und Rednern gehören unter anderem der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann, die Umweltaktivistin Rebecca Freitag, der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset und der Postwachstumsökonom Niko Paech. Veranstalter sind die Braunschweiger Agenturen eventives und Applaus Kulturproduktionen – unterstützt vom Hauptsponsor Volkswagen Financial Services und dem Haus der Wissenschaft.

Zukunftsfestival Hex: Lobo spricht zu Kryptowährungen, Hacking und Cybercrime

Wie Eventives-Chef Babak Khosrawi-Rad mitteilt, hat sich nun ein weiterer renommierter Experte angesagt: der Blogger, Journalist und Internet-Experte Sascha Lobo. Er werde am 7. Juli gemeinsam mit den beiden Podcasterinnen Isabelle Ewald und Catrin Schröder-Jaross („Mind The Tech“) das so genannte Darknet erklären. „Im Mittelpunkt der Gesprächsrunde zum Thema ,Wild Wild Web’ stehen zukunftsrelevante Themen wie anonymisierte Kommunikation, Kryptowährungen, Hacking, Cybercrime und ethische Fragen im Zusammenhang mit der digitalen Welt.“ Mit Prof. Dr. Ina Schiering von der Ostfalia Hochschule sei auch eine exzellente Wissenschaftlerin aus der Region vertreten.

Weitere Informationen zum Hex-Festival gibt es hier.

red

