Braunschweiger Fundtier Pascha braucht einen starken Partner

Braunschweig. Pascha wurde von den Vorbesitzern in einer unbewohnten Wohnung zurückgelassen. Er hat im Tierheim viel dazu gelernt, sucht aber erfahrene Halter.

Das Tierheim Braunschweig sucht für Pascha ein neues Zuhause. Pascha ist ein Mischling aus Weißem Schäferhund, American Bulldog und noch einigen unbekannten Komponenten, informiert das Tierheim. Der Rüde sei im März 2016 geboren und nicht kastriert worden. Von seiner Vorbesitzerin sei er in einer unbewohnten Wohnung zurückgelassen worden. Die Feuerwehr habe die Tür aufbrechen müssen und der verstörte Rüde habe durch den Tierrettungsdienst des Tierheims Braunschweig befreit werden können. Er hatte wohl schon einige Tage alleine in dieser Wohnung ausharren müssen.

Pascha ist ein Hund, der laut Tierheim bereits durch etliche Hände gegangen ist. Dies habe Spuren bei dem Rüden hinterlassen. Er könne nicht alleine bleiben und sei schlecht sozialisiert – sowohl mit Menschen als auch mit anderen Hunden. Im Tierheim habe er einiges dazulernen können, so verstehe er sich beispielsweise mit souveränen Hündinnen sehr gut. Allerdings sei der Rüde bei fremden Personen anfangs weiterhin sehr misstrauisch und er versuche auch diese Personen auf Abstand zu halten. Er gewöhne sich aber recht schnell an neue Menschen und sei dann auch aufgeschlossen.

„Seine neuen Besitzer haben noch ein großes Stück Arbeit vor sich“

Vorsicht sei allerdings beim Tierarzt geboten. Pascha bekomme in dieser Situation schnell Panik und er würde dann auch seine Vertrauensperson beißen. Das Tierheim ist auf der Suche nach einem kinderlosen Haushalt mit erfahrenen Haltern für Pascha. Der Rüde habe kaum Grundgehorsam und er ziehe sehr stark an der Leine. „Seine neuen Besitzer haben noch ein großes Stück Arbeit vor sich und sie brauchen in der ersten Zeit auch die Kraft um den großen Rüden halten zu können“, heißt es.

Wer Pascha kennen lernen möchte, wendet sich an das Tierheim Braunschweig. Die Telefonzeiten des Tierheims, das unter der Telefonnummer 0531 (50 00 07) zu erreichen ist, sind montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr.

