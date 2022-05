Polizeibeamte werden in Braunschweig mit Bierflaschen beworfen

Polizeibeamte wurden in der Nacht in Braunschweig von einem Mann mit Bierflaschen beworfen. Ein Betrunkener weigerte sich, die Musik in seiner Wohnung leiser zu drehen.

Ein 24-jähriger Mann hat in der Nacht auf Mittwoch mit lauter Musik in seiner Wohnung die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten gegen 3.30 Uhr an seiner Wohnungstür in der Braunschweiger Innenstadt klopften, wurden sie harsch abgewiesen:

Der man brüllte laut, dass die Polizisten verschwinden sollen und er die Musik nicht ausmachen werde. Die Beamten sprachen erneut durch die geschlossene Tür mit dem Ruhestörer. Er wiederholte mehrfach, dass er die Musik nicht ausmachen werde.

Polizei muss Handfesseln anlegen

Erst dann öffneten die Polizisten die nicht verschlossene Wohnungstür und wurden sofort mit einer Bier- und einer Weinflasche beworfen. Beide Flaschen verfehlten die Beamten. Als der Mann zu einem erneuten Flaschenwurf ausholte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein und es gelang ihnen, dem 24-Jährigen Handfesseln anzulegen.

Der Mann war offensichtlich stark alkoholisiert und weiterhin aggressiv und unkooperativ. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

red

