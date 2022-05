Braunschweigs Polizei ertappt Einbrecher – beim Fernsehgucken

Die Braunschweiger Polizei entdeckte in der Nacht zu Dienstag einen Gartenlauben-Einbrecher. Der Mann ohne festen Wohnsitz ist polizeibekannt – wegen ähnlicher Vergehen. (Symbolbild)

Braunschweig. Der Mann war in eine Gartenlaube am Madamenweg eingestiegen – hatte dort den TV eingeschaltet und sich einen Fisch in einer Pfanne gebraten.