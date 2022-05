Braunschweig rüstet sich für blau-gelbe Wogen der Emotionen

Braunschweig. Der Ball ist rund, und schon am Wochenende kann Eintrachts Aufstieg in die 2. Liga perfekt sein.

Wichtiger Spieltag in der 3. Liga beim SV Meppen – und bereits vorher gratuliert der Emsland-Club unserer Eintracht zum Aufstieg! Wo gibt’s denn sowas? Ganz einfach, das Bild entstand vor zwei Jahren am letzten Spieltag. Da standen die Blau-Gelben bereits als Aufsteiger fest. Am Ende siegte Meppen 4:3 – und gratulierte freundlich.

Sieht gut aus: So gratulierte der SV Meppen den Braunschweigern bereits vor zwei Jahren. Foto: Sabine Hübner / Archiv

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein solches Ergebnis im Meppener Stadion würde freilich an diesem Samstag wenig Begeisterung bei rund 3000 mitreisenden Fans auslösen.

Nur ein Sieg, ein einziger, muss noch her. Auf den Jubel ist man dann vorbereitet

Und auch hier daheim. Da müsste man dann wohl noch eine Woche länger auf den Aufstieg warten. Denn ein Sieg, ein einziger, muss noch her – und ganz gleich, ob und wie und überhaupt er noch gelingt, auch Braunschweigs Polizei ist daheim in der Löwenstadt auf alles vorbereitet.

Schließlich gilt es bei Eintracht und seinen Fans noch in jedem Jahr, überschäumende Emotionen im Blick zu behalten. Vor zwei Jahren Aufstieg, letztes Jahr Abstieg. Vor zwei Jahren Zoff im Magniviertel, letztes Jahr Randale vorm Hotel. Aber das soll heuer nicht beschworen werden. Bestimmt bleibt alles friedlich.

Und Polizeisprecher Dirk Oppermann fasst im Gespräch mit der Redaktion nüchtern zusammen: „In den vergangenen beiden Jahren hatten wir ja auch eine besondere Lage durch die Auflagen und Beschränkungen in der Corona-Pandemie. Die fallen nun weg, wir haben das beurteilt und unsere Schlüsse daraus gezogen.“

3000 Braunschweiger fahren am Samstag nach Meppen – und 8000 Fans des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag nach Köln

Alles also ganz normal. Egal, ob um kurz nach 9 Uhr morgens bei der Abfahrt des Entlastungszuges vom Hauptbahnhof – Gesamtkapazität 1000 Plätze –, bei ihrer Rückkehr nach der Tagesschau, ganz gleich, ob tagsüber am Stadion oder auf dem Bohlweg, man ist darauf eingestellt, dass idealerweise ziemlich gute Laune herrscht. Sollten Ereignisse eintreten, die diese trüben könnten, werde man vorbereitet sein, so der Polizeisprecher.

Ohnehin sollte man vorbereitet sein, dass im Fußball bekanntlich alles möglich ist.

Nur mal so gedacht, wir kommen drauf, weil sich mindestens 8000 Fans des 1. FC Kaiserslautern, der Eintracht den Direktaufstieg noch streitig machen könnte, am Sonntag zum Auswärtsspiel bei Viktoria Köln angesagt haben. Gesetzt also den Fall, wenn auch unwahrscheinlich, aber halt doch möglich, Braunschweig und Kaiserslautern verlören jeweils ihre Spiele am Wochenende, so wäre Eintracht dennoch aufgestiegen.

Allerdings erst am Sonntag nach Spielschluss in Köln gegen 15.45 Uhr, was die Dinge für alle am Jubel Beteiligten etwas verkomplizieren könnte.

Aber auch da, sagt Polizeisprecher Oppermann, würde man sich gut vorbereitet durchaus mitfreuen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de