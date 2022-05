Chemikalien ausgelaufen – A2 bei Braunschweig voll gesperrt

Braunschweig. Ein Gefahrenguttransporter hat am Montagnachmittag Teile seiner Ladung bei Braunschweig verloren. Die Straße ist derzeit in Richtung Berlin gesperrt.

Die A2 ist am frühen Montagabend in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Hafen und Braunschweig-Nord hat ein Gefahrenguttransporter Chemikalien verloren. (Symbolbild)

Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig hat am frühen Montagabend ein Transporter Gefahrengut verloren. Die Fahrbahn in Richtung Berlin ist aus diesem Grund zwischen der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen und dem Kreuz Braunschweig-Nord vollständig gesperrt. Es besteht Gefahr durch auslaufende Chemikalien. Der Verkehr staut sich am frühen Abend auf etwa drei Kilometer.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit (Stand 17.30 Uhr) mit den Aufräumarbeiten beschäftigt – nähere Angaben zum Unfall konnte die Autobahnpolizei auf Anfrage noch nicht machen.

Polizei mahnt: Fenster schließen, Lüftung aus

Verkehrsteilnehmer auf der A2 werden darum gebeten, nichts Brennendes aus dem Fahrzeug zu werfen. Zudem sollen Fenster geschlossen und die Lüftung abgestellt werden.

Die Polizei empfiehlt Autofahrern, eine Umleitung zu fahren – und zwar über Watenbüttel, die Bundesstraße 214 und die Autobahn 391 zurück auf die A2.

red

