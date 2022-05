Jetzt anmelden für die „SchulKinoWochen“ in Braunschweig

„Almanya - Willkommen in Deutschland“ läuft am 27. Juni im Universum Filmtheater.

Licht aus, Film ab! Vom 8. Juni bis 8. Juli finden in diesem Jahr wieder die „SchulKinoWochen“ statt. Aus über 140 Filmen können Lehrerinnen und Lehrer wählen, um aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei insbesondere die Stärkung der Film- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler.

Eine Besonderheit der „SchulKinoWochen“ seien die Filmgespräche zu ausgewählten Filmvorführungen, so der Veranstalter. In nahezu 50 Vorführungen soll es Diskussionen mit Regisseuren, Produzenten, Schauspielern und Schülern geben. „Den Kindern und Jugendlichen bieten die altersgerechten Einführungen und Nachbereitungen durch Referent*innen der SchulKinoWochen die Möglichkeit, sich bereits im Kinosaal differenziert mit dem Filmstoff auseinander zu setzen“, sagt Projektleiter Jörg Witte.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In diesem Jahr sind vier Schwerpunkte vorgesehen.

Schwerpunkt: 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei

Das Anwerbeabkommen zur Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Deutschland sowie die Migration türkischer und kurdischer Menschen haben die deutsche Gesellschaft und ihr Selbstverständnis verändert, heißt es in der Ankündigung. Viele Menschen blieben und prägten die Bundesrepublik wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell. Filme von Regisseurinnen und Regisseuren aus der zweiten und dritten Migrantengeneration zeigen Geschichten des Alltags, Familien- und Herkunftserzählungen, berichten von Zugehörigkeit und Ausgrenzungserfahrungen und beleuchten Fragen der eigenen Identität.

Schwerpunkt: 17 Ziele – Kino für eine bessere Welt

Alle Staaten der Erde haben einen Welt-Zukunfts-Vertrag geschlossen – die Agenda 2030. 17 Ziele halten fest, welche Veränderungen notwendig sind, damit ein gutes Leben für alle Menschen im Jahr 2030 möglich ist. Das Filmprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ beschäftigt sich mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung, mit dem Ist-Zustand, hinterfragt kritisch, inspiriert und gibt Anregungen zur Auseinandersetzung.

„Sommer-Rebellen“ läuft am 27. Juni im Universum. Foto: Projektor23

Schwerpunkt: Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!

Im Rahmen der bundesweiten „SchulKinoWochen“ erhalten Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, im Anschluss an eine Filmsichtung im Kino mit einer Forscherin oder einem Forscher ins Gespräch zu kommen. Dabei können sie alle Fragen stellen, die der Film in ihnen angeregt hat, zum Beispiel: Warum gibt es keine Rolltreppe zum Mond? Wie entsteht Migräne? Warum wird beim Bügeln die Wäsche glatt? Werden wir jemals in der Lage sein, Gehirnkrankheiten wie Multiple Sklerose zu heilen?

Passform – Gesundheit? | Teilhabe? • Autonomie? | Anpassung?

Der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes garantiert die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Grundlage dafür ist die Vorstellung, dass alle Menschen unabhängig von Merkmalen wie etwa Herkunft, Geschlecht oder Alter denselben Wert haben. Deshalb steht es überhaupt nicht zur Debatte, ob ein Mensch ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben hat – oder doch? Wer bestimmt unsere Passform? Wer bestimmt, ob wir dazugehören? Und müssen wir uns dafür verändern?

„SchulKinoWochen“ zeigen auch Filme in Originalsprache

Auf Wunsch werden einige Filme in Originalsprache mit (OmU) oder ohne (OF) deutsche Untertitel angeboten. „Viele Filme funktionieren tatsächlich anders, wenn die Darsteller*innen in der Originalsprache des Ortes, an dem sie agieren, sprechen“, erklärt Dorothee Maack, Projektmitarbeiterin der SchulKinoWochen Niedersachsen. „Während in großen Städten auch im regulären Kinoprogramm der eine oder andere Film im Original angeboten wird, ist das in kleineren Orten eher selten. Wir bieten die Möglichkeit, sich Filme auf englisch, französisch, spanisch oder plattdeutsch anzusehen.“ Eine Übersicht aller fremdsprachigen Vorstellungen finden Sie auf www.schulkinowochen-nds.de/261-fremdsprachige-filme-2022.

Lügen haben kurze Beine“, zu sehen am 17. Juni im Universum in französischer Originalversion. Foto: Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst

Im Braunschweiger Astor-Filmtheater werden folgende Filme gezeigt

27. Juni, 9 Uhr: Die Schule der magischen Tiere

27. Juni, 9 Uhr: Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing

27. Juni, 11 Uhr: Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee

27. Juni, 11 Uhr: Meine Wunderkammern

27. Juni, 11 Uhr: Amazonia – Abenteuer im Regenwald

27. Juni, 13 Uhr: Niemals Selten Manchmal Immer

28. Juni, 9 Uhr: Der Pfad

28. Juni, 9 Uhr: Die Adern der Welt

28. Juni, 11 Uhr: Belfast

28. Juni, 11 Uhr: Mitgefühl

28. Juni, 11 Uhr: Bori

28. Juni, 13 Uhr: Toubab

29. Juni, 9 Uhr: Niemals Selten Manchmal Immer

29. Juni, 9 Uhr: Dear Future Children

29. Juni, 11 Uhr: Nahschuss

29. Juni, 11 Uhr: Toubab

29. Juni, 11 Uhr: Quo Vadis, Aida

29. Juni, 13 Uhr: Je suis Karl

30. Juni, 9 Uhr: Belfast

30. Juni, 9 Uhr: Mitgefühl

30. Juni, 11 Uhr: Nahschuss

30. Juni, 11 Uhr: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

30. Juni, 11 Uhr: Je suis Karl

30. Juni, 13 Uhr: Dear Future Children

1. Juli, 9 Uhr: Amazonia – Abenteuer im Regenwald

1. Juli, 9 Uhr: Die Schule der magischen Tiere

1. Juli, 11 Uhr: Bori

1. Juli, 11 Uhr: En Garde

1. Juli, 11 Uhr: Der Pfad

Regisseur Kenneth Branagh hat im Film „Belfast“ (30. Juni im Astor) seine Kindheitserinnerungen verarbeitet. Hauptdarsteller ist der neunjährige Jude Hill. Foto: Filmverleih

Im Braunschweiger Universum Filmtheater werden folgende Filme gezeigt

15. Juni, 10.30 Uhr: Lost in Face mit Moderation und Gästen (Valentin Riedl, Regisseur, bitte planen Sie 30 Minuten mehr ein)

27. Juni, 9 Uhr: Peterchens Mondfahrt

27. Juni, 9.30 Uhr: Die drei Räuber

27. Juni, 11 Uhr: Sommer-Rebellen

27. Juni, 11.30 Uhr: Almanya – Willkommen in Deutschland

28. Juni, 9 Uhr: Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess

28. Juni, 9.30 Uhr: Sommer – Rebellen

28. Juni, 11 Uhr: Almanya – Willkommen in Deutschland

28. Juni, 11.30 Uhr: Youth Unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend – Klimabewegung

29. Juni, 9 Uhr: Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann – Ein autistischer Junge erklärt seine Welt

29. Juni, 9.15 Uhr: Und morgen die ganze Welt

29. Juni, 11 Uhr: Fabian oder der Gang vor die Hunde

29. Juni, 11.45 Uhr: Youth Unstoppable – Der Aufstieg der globalen Jugend – Klimabewegung

30. Juni, 9 Uhr: Die kleine Verkäuferin der Sonne franz. Omu Fremdsprachige Vorstellung

30. Juni, 9.30 Uhr: Die drei Räuber

30. Juni, 10 Uhr: Ein Sack voll Murmeln auf Wunsch franz. Omu (bitte kontaktieren Sie uns)

30. Juni, 11.30 Uhr: Die Unbeugsamen

30. Juni, 12.15 Uhr: Sommer 85 auf Wunsch franz. Omu (bitte kontaktieren Sie uns)

01. Juli, 9 Uhr: Und morgen die ganze Welt

01. Juli, 9.30 Uhr: Peterchens Mondfahrt

01. Juli, 11 Uhr: Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess

01. Juli, 11.30 Uhr: Die Unbeugsame

Die Anmeldungen sind ab sofort möglich. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 4 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Kinos sind unter www.schulkinowochen-nds.de zu finden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de