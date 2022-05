Rückt die Sanierung der Braunschweiger Stadthalle näher?

Braunschweig. Die Stadt will eine Hochbau-Projektgesellschaft gründen. Erstes Projekt: die Stadthalle. Der Grund: Kein Privatunternehmen will die Sanierung stemmen.

Die Stadtverwaltung will eine eigene Hochbau-Projektgesellschaft gründen. Diese soll Sonderprojekte umsetzen und damit die stark geforderte Bauverwaltung entlasten. Als erstes Projekt wird schon seit geraumer Zeit die millionenschwere Sanierung der Stadthalle diskutiert. Bisher ist es nicht gelungen, ein Bauunternehmen dafür zu finden – die Vergabe ist zweimal gescheitert. Deswegen will die Stadt das Ganze nun selbst in die Hand nehmen.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erläutert, soll die neue Projektgesellschaft als weitere Unternehmenssparte bei der städtischen Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) verankert werden. Man sehe darin die Chance, „zusätzliche Neubau- und Sanierungsprojekte nachhaltig, kostengünstig, zeiteffizient und flexibel zu erledigen“.

Oberbürgermeister Kornblum: Mehr Sanierungen und Neubauten nötig, als wir kurzfristig umsetzen können

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) sagt laut der Pressemitteilung: „Wir müssen angesichts der Vielzahl von anstehenden Bau- und Sanierungsprojekten unsere Möglichkeiten zumindest temporär erweitern, um insbesondere große, herausgehobene Bauprojekte schnell umzusetzen.“ Vor großen Herausforderungen im Hochbaubereich stünden alle Kommunen in Deutschland.

Zum einen müssten Bestandsbauten dringend saniert werden, zum anderen seien viele Neubauten nötig, vor allem Schulen und Kitas. „Die lange Liste von dringend umzusetzenden Projekten können wir mit den vorhandenen organisatorischen und personellen Kapazitäten gar nicht in einem Tempo abarbeiten, das der großen Erwartungshaltung der Öffentlichkeit und der Notwendigkeit guter Infrastruktur entspricht“, so Kornblum.

Objekte sollen nach Fertigstellung ins Eigentum der Stadt übergehen

Die Strukturförderungsgesellschaft sei hervorragend geeignet, Sonderprojekte flexibel und schnell umzusetzen, so der Oberbürgermeister. Sie habe in der Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Projekte umgesetzt, unter anderem am Forschungsflughafen.

Kornblum betont, es gehe um Unterstützung und Entlastung, nicht um Konkurrenz zum Hochbaubereich der Stadtverwaltung. „Die Projektgesellschaft soll innerhalb eines zunächst begrenzten Zeitraums zusätzliche Hochbaukapazitäten bereitstellen.“ Dabei sollen Dienstleistungen für den Hochbau erbracht werden, jedoch keine Betriebsleistungen.

Nach Fertigstellung von Projekten sollen diese ins Eigentum und in die Bewirtschaftung durch die Stadtverwaltung übergehen. Hochbaudezernent Holger Herlitschke soll in den Aufsichtsrat der Strukturförderungsgesellschaft entsendet werden, damit nach einheitlichen Standards gearbeitet wird und ein schneller Austausch möglich ist.

Personalberater soll helfen, schnell eine Geschäftsführung zu finden

Wenn der Rat dem Vorhaben zustimmt, will die Verwaltung schnell ein Personalberatungsunternehmen mit Hochbau-Branchenerfahrung beauftragen, mit der Strukturförderungsgesellschaft und der Stadt eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer zu finden. Er oder sie soll dann die Hochbausparte zügig aufbauen.

Wann dann die Sanierung der Stadthalle tatsächlich beginnen könnte, ist noch völlig offen. Eigentlich hätte sie schon längst saniert sein sollen. Doch zunächst hatten Denkmalschutz-Vorgaben die Planung verlängert, und dann war es der Stadt trotz zweier Anläufe nicht gelungen, einen Generalunternehmer für die Sanierung zu finden. Trotzdem soll es bei der Sanierung bleiben – die Pläne liegen fertig vor und sind genehmigt. Einen Vorstoß der CDU, einen Abriss und Neubau zu prüfen, hatte der Rat im Februar mehrheitlich abgelehnt.

