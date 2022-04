Tarifstreit Streik in der Sozialarbeit in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter

In der Tarifrunde für die kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste steht am Montag, 2. Mai, ein Streik der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an, auch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen beteiligen sich. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, fahren die Beschäftigten zur zentralen Streikkundgebung nach Hannover.

Laut Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller fordern sie vor allem Maßnahmen gegen den Mangel an Fachkräften, Entlastungstage zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine bessere finanzielle Anerkennung ihrer Arbeit.

Verdi: Arbeitgeber verweigern jedes positive Signal

Wertmüller weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass vielfach nicht bekannt sei, wie bedeutend die Sozialarbeit für die Gesellschaft sei: „Da geht es um Hilfe für verhaltensauffällige Schüler/innen, um Unterstützung für Alkohol- und Drogenkranke, um die Integration von Flüchtlingen, um psychosoziale Probleme und psychische Erkrankungen und vieles mehr.“

Die Pandemie habe die Erwartungen an den Berufsstand noch einmal deutlich erhöht – jetzt stehe die Integration der Flüchtlinge aus der Ukraine an. „Irgendwann reicht es einfach“, so Wertmüller. Enttäuschend sei es vor allem, dass die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bisher jedes positive Signal in Richtung auf die Berufsgruppe verweigere.

red

