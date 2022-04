Braunschweig. Am Samstag gibt’s in der Innenstadt viele Pflanzen und Tipps zum Gärtnern auf kleinem Raum in der Stadt – naturnah und insektenfreundlich.

Balkon und Garten So klappt das Urban Gardening: Stadtnaturtag in Braunschweig

Viele Inspirationen für Balkon und Garten will am Samstag, 30. April, der erste BBG-Stadtnaturtag bieten. Wie die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und die Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG) mitteilen, öffnen die Stände auf dem Domplatz und dem Platz der Deutschen Einheit von 10 bis 16 Uhr.

Die Stadtnaturtage lösen die Blumenmarkttage ab. Unter neuem Namen und mit neuem Konzept gehe es um mehr Natur in die Innenstadt, heißt es in der Ankündigung – von bunten Pflanzen für den Balkon über eine fachkundige Beratung zum naturnahen Gärtnern bis hin zu Tipps für das Urban Gardening. Am Samstag erwarte die Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an Pflanzen von Gartenbau Dieterichs und Gärtnerei Dürkop.

Wie pflege ich Kräuter richtig?

„Über die richtige Pflege und die Verwendungsmöglichkeiten von Kräutern können sich Interessierte bei ,Wildkraut Liebe by Conny’ informieren“, so das Stadtmarketing. „Wer keinen großen Balkon oder Garten hat, ist am Stand von Annes Garten genau richtig: Hier gibt es hilfreiche Tipps und Produkte zum Urban Gardening, dem Gärtnern auf kleinem Raum in der Stadt.“

Über naturnahes und insektenfreundliches Gärtnern informieren der BUND Niedersachsen und das Naturerlebniszentrum Haus Entenfang. Die Stadtimkerei Löwenhonig und die Imkerei Wedekind ergänzen das Angebot um süßen Honig von Braunschweiger Bienen. Auch weitere Aussteller sind dabei.

Wer hat Braunschweigs schönesten Balkon?

Der erste BBG-Stadtnaturtag bildet auch den Auftakt für den Balkonwettbewerb, den die Braunschweiger Baugenossenschaft zum 13. Mal mit Unterstützung der Braunschweiger Zeitung, der Stadt und des Stadtmarketings durchführt. Wer mitmachen möchte, kann nicht nur mit dem eigenen Balkon, sondern auch mit einer begrünten Terrasse oder dem eigenen Garten in einer der Kategorien Bienenglück, Blumenpracht oder Open-Air-Wohnzimmer teilnehmen. Die Anmeldung ist über Postkarten, die am Samstag ausliegen, sowie online unter www.bbg-balkonwettbewerb.de möglich. Anmeldeschluss ist der 1. Juli.

Die weiteren Termine der BBG-Stadtnaturtage 2022 sind der 18. Juni und der 17. September.

