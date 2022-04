Braunschweiger legt Feuer, um Frau aus seiner Wohnung zu werfen

Symbolbild: Gefährlich eskaliert ist ein Streit in Querum, bei dem ein Braunschweiger Feuer in seinem eigenen Wohnzimmer gelegt hat. Seine Bekannte musste sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten. Zeugen riefen die Polizei.

Ein Streit zwischen Bekannten ist am Donnerstagabend in Querum eskaliert. Nachdem sich ein 62-Jähriger mit seiner Bekannten gestritten hatte, legte er Feuer in seinem eigenen Wohnzimmer, so dass die Frau sich mit einem Sprung aus dem Fenster retten musste. Das teilt die Polizei mit.

Die 42-jährige Frau war auf der Durchreise und hatte laut Polizei für einige Tage bei dem Braunschweiger gewohnt. Im Verlauf des Streites schloss sich die Frau im Wohnzimmer der Wohnung ein. Daraufhin schlug der Mann ein Wohnzimmerfenster ein und warf einen brennenden Lappen in das Zimmer.

Frau musste aus dem Fenster springen – Zeugen riefen Feuerwehr und Polizei

Wegen der starken Rauchentwicklung sprang die Frau aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung. Kurz darauf erschienen Feuerwehr und Polizei vor Ort. Zeugen hatten die Situation beobachtet und den Notruf gewählt. Die Polizei nahm den 62-Jährigen vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig soll der 62-Jährige nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frau wurde nur leicht verletzt und vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Durch das Feuer entstand kein Gebäudeschaden.

