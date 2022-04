Wolters ändert Logo – Protest angekündigt

Das Hofbrauhaus Wolters, Braunschweigs älteste Brauerei, hat Vermutungen bestätigt, dass das Marken-Logo geändert wird. Seitens der Marketingabteilung hieß es: „Die Umstellung wird ab Mai beginnen.“ Nach und nach sollen alle Wolters Produkte umgestellt werden und das neue Logo tragen.

Weil Flaschen und Dosen mit neuem Logo im Programmheft des Musicals „Der Diamantenherzog und das brennende Schloss“ zu sehen waren, kam die Veränderung nicht gänzlich überraschend. Im Vorfeld hatte es aber auch schon Kritik in den sozialen Medien gegeben. Denn ursprünglich war es das „Kleine Staatswappen des Herzogtums Braunschweig“, das auf den Flaschen und Dosen zu sehen war. Daran wurden nun erhebliche Veränderungen vorgenommen.

Hofbrauhaus Wolters: „Leichte Vereinfachung“ des Logos

Die im Rat der Stadt Braunschweig mit einem Sitz vertretene Satirepartei „Die Partei“ rief auf Facebook zu einer „spontanen Entrüstung“ über die Entscheidung am kommenden Mittwoch vor Ringerbrinnen und Braunschweig auf. Dieser solle sich eventuell, so der satirische Aufruf, in einem „Sturm auf die Fabrik zur Befreiung der Löwen“ anschließen.

Das Hofbrauhaus selbst spricht hinsichtlich des Logos von einer „leichten Vereinfachung“. Manche meinten, das sei ein unnötiger Bruch mit der Vergangenheit. Zu schlicht falle das neue Logo aus.

So sieht das gegenwärtige Logo aus. Foto: Hofbrauhaus Wolters

Seitens der Brauerei hieß es, das neue Logo sei verbunden mit der Modernisierung des Markenauftritts, um die Brauerei zukunftssicher zum machen. „Dieser Schritt war längst überfällig. Mit der Planung dieses Projektes wurde daher bereits vor einem Jahr gestartet“, so Geschäftsführer Francesco Perricone.

Wolters-Brauerei: Eine neue Biersorte kommt auf den Markt

Dies werde demnächst auch für Kunden erlebbar. Wolters führt die Markenlinie Fresh ein. Sie enthält ausschließlich Getränke ohne Bierbezug. Darunter werden Malz und der Wolters Cola-Orange-Mix fallen, die bereits auf dem Markt sind. Das Hofbrauhaus kündigte jedoch auch an, die Produktpalette demnächst erweitern zu wollen. Details wurden nicht genannt.

Der Geschäftsführer kündigte gleichzeitig an, dass auch das Biersortiment noch in diesem Jahr um „eine Spezialität“ ergänzt werden soll. Auch hierzu gibt es noch keine Details. Das Hofbrauhaus versicherte: „An der Rezeptur der Wolters-Biere wird nichts verändert.“

