Braunschweig. Auf der Hamburger Straße müssen notwendige Arbeiten an den Gleisbögen durchgeführt werden. Drei Tage lang gibt es Schienenersatzverkehr.

Schienenersatzverkehr Drei Tage Gleisarbeiten auf Hamburger Straße in Braunschweig

Gleisarbeiten gibt es von Freitag, 22. April, 15 Uhr, bis Sonntag, 24. April, auf der Hamburger Straße mit Schienenersatzverkehr ab Haltestelle Rathaus von Steig F.

Auf der Hamburger Straße, zwischen Ludwigstraße und Autobahnauffahrt, müssen laut einer Mitteilung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH notwendige Arbeiten an den Gleisbögen durchgeführt werden. Die Baumaßnahme beginnt am Freitag, 22. April, um 15 Uhr und dauert bis Sonntag, 24. April, Betriebsschluss, an.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während der Sanierungsarbeiten muss die Strecke für Stadtbahnen gesperrt werden. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) ab der Haltestelle „Rathaus“ in Richtung Wenden und in Richtung Siegfriedviertel eingerichtet.

Die Stadtbahnen der Linien 1 und 2 nutzen daher in diesem Zeitraum die Wendeschleife am Radeklint, die Linie 10 entfällt. Für die Anbindung in Richtung Norden bietet die Haltestelle „Rathaus“ eine Umsteigemöglichkeit zwischen Stadtbahnen und den SEV-Bussen der Linien SEV 1 (Richtung Wenden) und SEV 2 (Richtung Siegfriedviertel).

SEV-Busse fahren teilweise Ersatzhaltestellen an

Die SEV-Busse bedienen nach Möglichkeit bestehende Kombihaltestellen beziehungsweise die entsprechenden Bushaltestellen oder Ersatzhaltestellen am rechten Fahrbahnrand. An der Haltestelle „Rathaus“ werden die Bussteige im Steinweg genutzt.

Auf dem Linienweg des SEV 1 in Richtung Wenden gibt es weitere Besonderheiten: Die Ersatzhaltestellen der Haltestelle „Hansestraße Ost“ befinden sich auf der Gifhorner Straße. Die SEV-Busse verkehren außerdem in Wenden wie üblich über die Hauptstraße.

Daher werden zusätzlich die Haltestellen „Milo-von-Bismarck-Platz“, „Siemsstraße“, „Hauptstraße“, „Alter Postweg“ und „Aschenkamp“ bedient. Dafür entfallen die Haltestellen „Carl-Miele-Straße“, „Geibelstraße“ und „Veltenhofer Straße“.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de