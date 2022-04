Unbekannte Täter brechen in Rautheimer Lebenshilfe ein

Unbekannte Täter sind in eine Produktionsstätte der Lebenshilfe in Rautheim eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Am Dienstagmorgen, 19. April, bemerkte eine Mitarbeiterin der Lebenshilfe eine offenstehende Tür. Sie betrat das Gebäude und stellte in den Räumen diverse Beschädigungen fest. Daraufhin alarmierten die Mitarbeitenden die Polizei.

Täter brechen einen Seiteneingang auf und durchsuchen das Gebäude

Offensichtlich hatten die Täter eine Seiteneingangstür aufgehebelt und konnten so in das Gebäude gelangen. Hier durchsuchten sie diverse Montagehallen und ein Büro. Die Täter hebelten hierbei auch mehrere Schränke auf und entwendeten ein Notebook. Ob weitere Gegenstände fehlen, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

red

