Auto überschlägt sich auf A2 bei Lehre – drei Schwerverletzte

Braunschweig. Nach einer Kollision hat sich am Dienstag ein Fahrzeug auf der A2 hinter Braunschweig überschlagen. Drei Menschen sind schwer verletzt worden.

Symbolfoto: Drei Schwerverletzte mussten nach einem schweren Unfall auf der A2 am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Lehre sind am Dienstag drei Menschen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall passierte am Nachmittag gegen 16 Uhr in Fahrtrichtung Berlin. Eine Fahrspur musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Seat und VW kollidieren – VW überschlägt sich

Nach einer Kollision zweier Fahrzeuge auf der A2 ist es Höhe Lehre zum schweren Unfall gekommen. Ein Auto überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Insassen des sich überschlagenden Autos wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm den Unfall auf.

