Motorradfahrer erleidet tödlichen Unfall in Braunschweig

Braunschweig. Ein Motorradfahrer ist am Samstag auf der B1 in Braunschweig tödlich verunglückt. Der Polizei-Überblick für Braunschweig.

Der Motorradfahrer kam bei dem tödlichen Unfall in Braunschweig von der Straße ab und landete in einem Graben.

Auf der Bundesstraße 1 in Braunschweig ist am Samstagabend ein Motorradfahrer von der Straße abgekommen und in Folge des Unfalls gestorben. In Höhe des Raffteichturms fuhr der 47-jährige Mann in den Straßengraben. Der Fahrer verstarb noch vor Ort.

Braunschweigs Polizei hat den Unfallort aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall zum Unfallhergang geben können, sich telefonisch unter (0531) 4763935 zu melden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Autofahrer auf A39 mit 110 Kilometern pro Stunde in Tempo-60-Zone

Ein Videomesswagen der Autobahnpolizei Braunschweig hat am Sonntag einen VW auf der Autobahn 39 in Richtung Salzwedel in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Rüningen-Süd mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen. In diesem Bereich herrscht eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 Kilometern pro Stunde. Der Fahrer wurde nach Abzug der Toleranz mit 110 Kilometer pro Stunde gemessen. Aufgrund der Höhe der gefahrenen Geschwindigkeit wird den Fahrer voraussichtlich ein Fahrverbot erwarten.

Diebe brechen in Kellerräume ein

In Rüningen sind bislang unbekannte Täter in acht Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen gewaltsam in die Kellerräume eingedrungen. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. red

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de