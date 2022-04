Anschwimmen im Kanal – DLRG Braunschweig für Rettung gut gerüstet

Braunschweig. Es ist ein Ritual am Okerdüker: Start in die DLRG-Wachsaison mit einer publikumswirksamen Aktion im Mittellandkanal.

Anschwimmen bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe Braunschweig, im Mittellandkanal am Okerdüker bei Watenbüttel: Am Ostermontag ist es nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder so weit. Am Ufer brutzeln die Bratwürste im Versorgungszelt, die Sonne blinzelt, bestimmt rund 200 Menschen warten gespannt am Ufer.

Da stehen sie, die Tapferen, 13 Schwimmer sind es heute. Die Schätzungen über die Wassertemperatur an diesem Montagmorgen gehen etwas auseinander, manche sprechen von 5 bis 7 Grad, manche von 9 bis 10. Schön frisch, aber auch lau, denn Mitschwimmer Florian Meyer erinnert sich hinterher an jene 1,5 Grad in früheren Zeiten, da schwamm auch schon mal eine Eisscholle mit.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rettungsschwimmer Florian Meyer nimmt hinterher erstmal einen Schluck Bratapfelpunsch. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Mehr als 30 Mal ist Florian Meyer hier schon mit ins Wasser gesprungen, ein Ritual, das auf die wichtigen Aufgaben der hiesigen Ortsgruppe mit ihren 550 Mitgliedern in der größten ehrenamtlichen Wasserrettungsorganisation der Welt aufmerksam macht. Mit dem Anschwimmen wird traditionell die Wachsaison eröffnet

DLRG-Kräfte sind aus Sicherungs- und Rettungseinsätzen an Gewässern in Stadt und Region nicht wegzudenken

Seit 1953 geht das schon, seit 1969 findet das Anschwimmen hier am Okerdüker statt. Die Gruppe der Rettungsschwimmer, diesmal mit zwei Gästen, taucht ebenso tapfer wie geschmeidig von der Uferwand ins Kanalwasser ein, vom Publikum brandet anerkennender Beifall auf.

Hinüber geht’s das kurze Stück bei leichter Strömung und dann zurück, begleitet von den eigenen Rettungstauchern, sicher ist sicher. Wachleiter Patrick Langner hat alles im Griff, ist mit Kameraden in Wachbooten und am Ufer postiert in Funkkontakt, man hat eine ausreichende Lücke im Schiffsverkehr ausgespäht und sicher fürs Anschwimmen genutzt.

Ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten wird in der DLRG-Ortsgruppe Braunschweig angeboten

Die DLRG-Streiter sind aus Sicherungs- und Rettungseinsätzen an Gewässern, an der Oker, Teichen und Seen in der Stadt und in der Region nicht wegzudenken. Dafür braucht es stets Nachwuchs und eine gute Ausbildung. Von Anfängerkursen – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – über die Rettungsschwimmausbildung bis hin zum Training für aktive Rettungsschwimmer und Rettungssportler wird ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten angeboten.

Und Spaß macht die Sache auch noch, du bleibst frisch und fit. So wie Florian Meyer (47), seit 37 Jahren bei der DLRG, Rettungsschwimmer, Bootsführer, Ausbilder, der jetzt in Trainingsanzug und Bademantel einen heißen Schluck Bratapfelpunsch nimmt. Und dann eine Bratwurst. Das wärmt.

Anschwimmen im eiskalten Braunschweiger Kanal-Wasser

Tankumsee hakt trübe Saison 2021 ab

DLRG zeigt Wachdienst und nennt Probleme

Der Lockdown und die Folgen- Größere Gefahr von Badeunfällen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de