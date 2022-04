Angriff auf Braunschweiger Westermann-Allee – Opfer stirbt

Braunschweig. Am Samstagnachmittag ist es laut Polizei zu einem tödlichen Angriff in Braunschweig gekommen. Das Opfer erlag schwersten Stichverletzungen.

Eine Person ist am Samstagnachmittag nach einem Angriff an schwersten Stichverletzungen gestorben. Die Polizei hat einen Verdächtigen nahe der Georg-Westermann-Allee festgenommen.

Bei einem Angriff im östlichen Braunschweiger Ringgebiet ist am Sonntagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei hat eine tatverdächtige Person nahe des Tatortes an der Georg-Westermann-Allee gestellt, die Ermittlungen laufen.

Am Samstag ist es laut Polizeiangaben in der Georg-Westermann-Allee zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nach ersten Ermittlungen kam es am Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr zu der Gewalttat. Das Opfer erlag laut Polizei schwersten Stich- und Schnittverletzungen. Die Polizei konnte eine dringend tatverdächtige Person in unmittelbarer Tatortnähe finden und vorläufig festnehmen.

Vermutlich kein Zusammenhang mit Messerstecherei am Gieseler am Karfreitag

Das Amtsgericht Braunschweig hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Untersuchungshaftbefehl gegen die tatverdächtige Person erlassen. Am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesichert und Zeugenaussagen aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat aufgenommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können weitere Auskünfte derzeit nicht erteilt werden.

Nach Informationen aus Polizeikreisen könne aber bislang kein Zusammenhang mit der Messerstecherei in einem Braunschweiger Club am Freitagmorgen hergestellt werden. Am Gieseler war es am Karfreitag zu einem Messerangriff gekommen, bei dem das Opfer lebensbedrohlich verletzt wurde.

red

