Gleich nach Ostern lockt der „Modeautofrühling“ in Braunschweig

Braunschweig. Beim „modeautofrühling“ am 23. und 24. April in der Braunschweiger Innenstadt sind Mobilität und Frühjahrsmode angesagt.

Mobile Vielfalt und Mode in der Braunschweiger Innenstadt: Gleich am Wochenende nach Oster, 23. April (12 bis 19 Uhr) und 24. April (13 bis 18 Uhr), soll laut Braunschweiger Stadtmarketing der „modeautofrühling“ die City in eine Mobilitätsmesse unter freiem Himmel verwandeln.

„Vom Oldtimer und aktuellen Automodellen unterschiedlicher Antriebsarten über den Öffentlichen Verkehr bis zu Fahrrädern und E-Bikes können Besucherinnen und Besucher eine spannende Angebotsvielfalt ebenso entdecken wie die neueste Frühjahrsmode“, heißt es in einer Presseinformation des Braunschweiger Stadtmarketings. Sonntagsöffnung: Es sei geplant, dass die Geschäfte zusätzlich am Sonntag, 24. April, von 13 bis 18 Uhr öffnen. Der Termin befinde sich derzeit „formal noch in Beantragung“.

14 regionale Aussteller präsentieren rund 120 Fahrzeuge 18 verschiedener Marken

Am 23. und 24. April macht demnach der „modeautofrühling“ die unterschiedlichsten Mobilitätsformen in der Braunschweiger Innenstadt zum Thema. 14 regionale Aussteller präsentieren rund 120 Fahrzeuge 18 verschiedener Marken. Expertinnen und Experten stehen für Fragen rund um die ausgestellten Fahrzeuge bereit und beraten zu aktuellen Trends, ganz vorne mit dabei ist der Bereich der E-Mobilität.

Die zahlreichen Fahrradgeschäfte in der Innenstadt laden dazu ein, sportlich in die Frühjahrssaison zu starten, während die Besucher in den Modegeschäften die aktuelle Kollektion entdecken können. „Als Mobilitätsmesse unter freiem Himmel ist der modeautofrühling eine gute Möglichkeit, sich direkt vor Ort beraten zu lassen, die Angebote auszuprobieren und dabei an der frischen Luft zu sein“, sagt Nina Fritzler, Bereichsleiterin bei der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Auf dem Schlossplatz steht das Thema Verkehrssicherheit im Blickpunkt

Vom Burgplatz über den Schlossplatz bis zum Kohlmarkt verteilen sich die Angebote in der gesamten Innenstadt. „Uns ist wichtig, die Vielfalt an regionalen Mobilitätsangeboten zu präsentieren und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren der Anteil an alternativer Mobilität noch größer wird“, ergänzt Stadtmarketing-Geschäftsführer Gerold Leppa.

Dem Thema Verkehrssicherheit widmen sich die Malteser, die Verkehrswacht sowie die Polizei auf dem Schlossplatz mit unterschiedlichen Aktionen vom Rauschbrillen- oder E-Scooter-Parcours bis zur Demonstration von Herz-Lungen-Massagen.

Wie Gäste und Einheimische auch ohne Fahrrad oder Auto bequem in Braunschweig unterwegs sein können, darüber informiert die Braunschweiger Verkehrs-GmbH auf dem Schlossplatz. Einen Blick auf historische Fahrzeuge können Besucherinnen und Besucher auf dem Burgplatz werfen – hier stehen Oldtimer im Mittelpunkt.

Der Porsche Klassik-Stammtisch Braunschweig stellt rund 20 Porsche-Modelle aus, die der Käferclub Wolfsburg am Sonntag mit historischen Käfern ergänzt. Auf die jüngsten Besucher wartet ein Kinderprogramm zwischen Rathaus und Burg Dankwarderode.

Die aktuellen Aussteller des „modeautofrühlings“ sind laut Stadtmarketing: Autohaus Braunschweig, Autohaus Härtel, Autohaus Holzberg, Autohaus Kaiser, Autohaus Lauber, Autohaus MK Maring, Autohaus Sabine Hempel, Frank Schmetzer Automobile, Laas Automobile, Porsche Zentrum Braunschweig, Voets Autozentrum, Willi Nies, der Porsche Klassik-Stammtisch, der Käferclub Wolfsburg, der Büssing-Verein, E-Bike-Kasten, Polizeidirektion Braunschweig, Verkehrswacht Braunschweig, Malteser und die Braunschweiger Verkehrs-GmbH.

Weitere Informationen im Internet hier www.braunschweig.de/modeautofrühling

