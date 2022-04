Braunschweig: Spaziergänger findet menschliche Knochenteile

Braunschweig. Ein Spaziergänger machte den Fund am Ringgleis in der Lindenbergsiedlung. Ein Leichenspürhund entdeckte noch mehr Knochen. Die Polizei sucht weiter.

Am Reindagerothweg nahe der A39 hatte ein Spaziergänger menschliche Knochen gefunden. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und sucht weiter.

Ein Spaziergänger hat am Sonntag in Braunschweig einen gruseligen Fund gemacht: In der Lindenbergsiedlung – im Südosten Braunschweigs – entdeckte er menschliche Knochenteile. Das berichtet die Braunschweiger Polizei.

Der Spaziergänger fand die Knochenteile mittags gegen 13.10 Uhr am Ringgleis ganz in der Nähe des Busdepots der BSVG. Normalerweise ist dieser Bereich zwei bis drei Meter hoch mit Büschen und Brombeerhecken bewachsen. Zurzeit finden dort allerdings Bauarbeiten statt. Wie Polizeisprecher Jonas Brockfeld mitteilt, hat die Stadt den Bereich kürzlich gerodet. Nun wurden dort die Knochen entdeckt.

Leichenspürhund findet weitere Knochen

Nach dem Fund am Sonntag sei die Polizei bereits gestern mit einem Leichenspürhund vor Ort gewesen, der noch weitere Knochen festgestellt habe. Zur Menge der Knochen sagt er, es könnte sich schätzungsweise um ein Drittel eines gesamtes Körpers handeln.

Zur Identität könne er noch gar nichts sagen, so Brockfeld, und auch nicht dazu, ob es die Knochen eines Erwachsenen oder eines Kindes sind. Die Suche wird zurzeit fortgesetzt. Die Polizei sichert Spuren. Hierbei wird sie durch Mitarbeiter der Rechtsmedizin Hannover unterstützt.

