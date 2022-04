Der Musiker und Komiker Helge Schneider ist am Donnerstagabend in der Braunschweiger Volkswagen-Halle zu Gast.

Volkswagen-Halle Helge Schneider heute in Braunschweig – Es gibt noch Karten

Sieht man sich Helge Schneider live an, weiß man nie so genau, was einen erwartet. Denn seinen ausgeprägten Hang zur Improvisation lebt der musikalische Spaßmacher auf der Bühne hemmungslos aus. Helge Schneider schafft es, Nonsens und Niveau unter einen Hut zu bringen. Mit einer Mischung aus absurdem Klamauk, dadaistischem Humor und anspruchsvoller Musik improvisiert sich die „Singende Herrentorte” durchs Leben.

„Mein neuestes und von einem Biochemiker und einem Ingenieur nebst Diagnosegeräten geprüftes Material-Programm soll ,Ein Mann und seine Gitarre’ heißen“, erklärt der 66-Jährige. Am Donnerstagabend, 7. April, tritt der Komiker um 20 Uhr in der Braunschweiger Volkswagen-Halle auf. Dort kann man inzwischen übrigens kontaktlos bezahlen.

„Ich muss meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen“

Zu seinem Programm sagt er: „Nachdem meine Sekretärin Frau Höpfner im Bus ausgerutscht ist, als er anfuhr, und meinem Oberbeleuchter Erwin Klemke vom Arzt verboten wurde, noch mehr Bier zu trinken, zudem Tee Koch Bodos Haare ergrauen, fiel mir auf, dass wir immer noch Corona haben und ich meine gesamten Konzerte von 2020 nachholen muss, was nicht ganz so einfach sein wird. Denn die Zeit ist so vergänglich wie die Bands, meine von damals gibt es schon lange nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschlossen, jetzt unter einem anderen Stern weiter auf Tournee zu gehen.“

Sein Programm sei etwas ganz Außergewöhnliches: „Nämlich lass ich mir ausschließlich von meinem Tee Koch BODO Pfefferminztee bringen und SANDRO GIAMPIETRO wird die Gitarre spielen! Es ist mir eine besondere Freude, dass sich an manchen Tagen das Ausnahmetalent CHARLIE ,the Flash’ ans Schlagzeug setzen wird, wenn er dafür von der Schule frei bekommt! Somit wären wir dann als ,die original Rübenschweine’ als Band komplett. (Aber nur in bestimmten Ländern!) Danke für die Aufmerksamkeit!“

