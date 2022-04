Verkehrswacht Braunschweig zeigt, wie man spritsparend Auto fährt

Mehr als zwei Euro Kosten pro Liter Kraftstoff, Diesel teurer als Benzin – die Preise an den Tankstellen treiben so manchem Autofahrer die Tränen in die Augen. Grund genug, genau jetzt mit dem Spritsparen anzufangen, findet Fahrtrainer Jürgen Wittkowski, und bietet zusammen mit der Verkehrswacht Braunschweig nun kurzfristig Kurse für Fahrzeugführer an, um „mindestens zehn Prozent Kraftstoff zu sparen, wahrscheinlich mehr“.

Aber er mahnt auch: „Spritsparen fängt im Kopf an.“ Oder mit anderen Worten: Wer die Tipps nicht verinnerlicht, wird an den Tankstellen weiter blechen müssen.

Umdenken bei Autofahrern

Energiesparendes Fahren hatte Wittkowski „schon vor etlichen Jahren“ angeboten, doch das Angebot wurde nicht angenommen. „Ich hatte das Gefühl, viele Fahrer wollen sich nicht bevormunden lassen.“ Er glaubt aber, dass die aktuelle Lage und die Preisentwicklung zu einem Umdenken bei vielen Autobesitzern führen: „Viele werden jetzt durch die Energiepreise wachgerüttelt und suchen nach Lösungen zu sparen.“ Den Energieverbrauch zu verringern, ist gesellschaftsfähig geworden, ob wegen der Öllieferungen aus Russland oder um auf den Klimawandel zu reagieren.

Während die Heizung in der Wohnung in den kommenden Wochen und Monaten aufgrund der jahreszeitlich bedingt ansteigenden Temperaturen immer öfter ausbleiben kann, nimmt die Fahrleistung bei vielen Autofahrern im Sommerhalbjahr aufgrund von Ausflügen und Urlauben eher zu. „Grund genug, jetzt anzufangen, sich eine energiesparende Fahrweise anzueignen“, meint Wittkowski.

Kurse immer mittwochs

Zunächst in den kommenden drei Wochen, jeweils mittwochs (13., 20. und 27. April), bietet er je zwei Termine für das Sprit-Spar-Training an, morgens um 9 Uhr und dann nochmals um 13 Uhr. Die Autofahrer sollten mit ihrem eigenen Wagen kommen, egal ob Personenwagen mit Schaltung, Automatik oder Elektroantrieb. „Wünschenswert wäre ein Bordcomputer, der aktuellen und Durchschnittsverbrauch anzeigt“, sagt der Fahrtrainer,

Mit den Teilnehmenden werde zunächst eine halbe Stunde Stadt-, Überland- und Autobahnfahrt in üblicher Fahrweise unternommen, dann gibt es eine theoretische Schulung und dann nochmals eine Fahrt, in der die Fahrer das Gelernte anwenden. Treffpunkt ist die Verkehrswacht-Geschäftsstelle , Bindestraße 1. Dort findet auch die Theorie statt.

Mit kraftstoffsparendem Verhalten am Steuer würde sich auch der Teileverschleiß am Auto verringern und durch eine vorausschauendere und gelassenere Fahrweise lassen sich die Nerven schonen, erklärt der Fahrtrainer, und die Gefahr von Unfällen sinke. Zu den wichtigsten Verbrauchstreibern zählten falsches Beschleunigen und Schalten sowie zu viel Ballast im Auto. Außerdem nutzten die meisten Fahrer den Schwung des Fahrzeugs nicht optimal aus und gäben zum Beispiel beim Heranfahren an rote Ampeln noch Gas.

Kontakt für Interessenten am Sprit-Spar-Training: Verkehrswacht Braunschweig, (0531) 3907222. Kosten pro Teilnehmer: 50 Euro.

