Braunschweiger Flughafen-Feuerwehr erhält historisches Flugzeug

Mitte März hatte das zweimotorige Kurzstrecken-Transportflugzeug Let 410 am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg seinen ersten großen Einsatz – und zwar bei einer . Das Übungsszenario: Nach der Kollision zweier Flugzeuge auf der Rollbahn mussten aus dem verunglückten Flugzeug Menschen gerettet werden, die mit dem Corona-Virus infiziert waren.

Wie Flughafen-Geschäftsführer Michael Schwarz jetzt mitteilt, hat die Aerodata AG das Flugzeug für Übungszwecke abgetreten. Es soll nun die Qualität der internen Trainingseinheiten verbessern. Laut Hans Stahl, Vorstandsvorsitzende der Aerodata AG, kann das Flugzeug aus Altersgründen nicht mehr wirtschaftlich eingesetzt werden.

Offiziersschule, Flugbereitschaft, Grenzschutz – und jetzt Feuerwehr

Das Transportflugzeug hat schon eine bewegte Geschichte hinter sich, wie Schwarz schildert: Demnach wurde es anfangs in der DDR beim Transportfliegerausbildungsgeschwader an der Offiziersschule der Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee in Kamenz zur Ausbildung von Piloten eingesetzt. Nach der Wiedervereinigung kam es zuerst beim Lufttransportgeschwader 65 und danach bei der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums zum Einsatz.

„Im Jahr 1993 übernahm die estnische Regierung die L410, dort wurde sie bei der Fliegerstaffel des estnischen Grenzschutzes eingesetzt“, heißt es in der Pressemitteilung des Flughafens. „Im Jahr 2007 baute LET Aircraft Industries in der Tschechischen Republik im Rahmen einer großen Änderung zur Typenzulassung die L410 in ein Seeüberwachungsflugzeug um und rüstete sie mit diversen Sensoren aus.“ Anschließend sei das Flugzeug an den estnischen Grenzschutz ausgeliefert und bis Anfang 2018 zur Überwachung der See- und Landesgrenzen und zum Erkennen von Ölverschmutzungen auf der Ostsee eingesetzt worden.

„Im Rahmen einer Flottenerneuerung wurde die Maschine 2018 außer Dienst gestellt und zum Verkauf angeboten.“ Im August 2018 habe die Aerodata AG das Flugzeug vom estnischen Grenzschutz zum Zwecke der Weiterverwendung der dort integrierten Sensoren gekauft. Nach dem Ausbau der Missionsausrüstung und Sensorik aus dem Flugzeug wurde die L-410 nun übergeben. red

