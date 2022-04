Sexismus in Braunschweig? Politik und Stadt sagen: Nein!

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und die Gleichstellungsbeauftrage Marion Lenz haben eine gemeinsame Erklärung gegen Sexismus und sexuelle Belästigung unterzeichnet. Zuvor hatte der Rat der Stadt einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Ziel der Unterzeichnenden sei eine gleiche Teilhabe aller Menschen in Kultur und Medien – frei von Sexismus, sexueller Belästigung und rückwärtsgewandten Rollenstereotypen an den Arbeitsplätzen, aber auch in Texten, Filmen und auf der Bühne, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„In vielen Fällen wird immer noch weggeschaut“

Kornblum: „Die Stadt Braunschweig setzt sich ein für eine tolerante und offene Gesellschaft. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts und sexuelle Belästigung haben hier keinen Platz. Wir wollen erreichen, dass niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder belästigt wird, dafür setzen wir mit der gemeinsamen Erklärung ein wichtiges Zeichen.“

Gleichstellungsbeauftragte Marion Lenz ergänzt: „Sexismus und sexuelle Belästigung sind grundsätzlich nicht akzeptabel. Wir müssen frühzeitig aufklären und darauf achten, dass aus Geschlechterklischees in den Köpfen nicht herabwürdigendes Verhalten oder Gewalt folgt. In vielen Fällen wird immer noch weggeschaut und grenzüberschreitendes Verhalten toleriert oder verharmlost. Sexuelle Belästigung und ein von Sexismus geprägter Umgang haben gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen – schaden aber auch den Organisationen selbst. Diskriminierung jeglicher Form darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“

Städtetag und Arbeitgeberverband unterstützen die Erklärung

Zum Hintergrund: Im Oktober 2021 hatte die ehemalige Bundesfrauen- und Justizministerin Dr. Christine Lambrecht die Erklärung „Gemeinsam gegen Sexismus und sexuelle Belästigung“ unterzeichnet. Weitere Erstunterzeichnende waren unter anderem der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, und Christina Ram, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA). Zwischenzeitlich haben sich zahlreiche weitere Unternehmen, Organisationen und Kommunen der Erklärung angeschlossen.

Die Erklärung im Wortlaut

Sexismus und sexuelle Belästigung begegnen vielen Menschen im Alltag in ganz unterschiedlicher Weise und überall – im öffentlichen Raum, in den Medien, auf der Theaterbühne, in der Werbung, am Arbeitsplatz, in Bus und Bahn oder in der Politik. Sexismus gerade gegenüber Frauen ist in unserer Gesellschaft viel weiter verbreitet, als wir es auf den ersten Blick sehen.

Sexismus zeigt sich beispielsweise in Form von Grenzverletzungen, Herabwürdigungen und Machtmissbrauch aufgrund des Geschlechts. Er gründet auf stereotypen Geschlechterrollen und verfestigt sie. Sexismus tritt in vielen, oft alltäglichen Varianten auf. Das Spektrum reicht von rückwärtsgewandten Rollenzuschreibungen und scheinbar spaßhaften Bemerkungen bis zu offener Herabsetzung. Er darf weder auf individueller Ebene stattfinden, zum Beispiel zwischen Kolleginnen und Kollegen, noch in den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, verankert sein.

Sexismus hat Folgen: Er kann zu ungleicher Chancenverteilung und zu sexueller Belästigung bis hin zu Gewalt führen. Der Übergang von Sexismus zu sexueller Belästigung ist fließend – und ist damit auch ein Nährboden für Gewalt.

Gemeinsam wollen wir Sexismus und sexuelle Belästigung erkennen, hinsehen und zeigen, wie wir hier wirksam entgegentreten können.

Wir wollen einen öffentlichen Raum, in dem sich alle sicher fühlen können – unabhängig vom Geschlecht und der Uhrzeit.

Sexismus und sexuelle Belästigung können zu Krankheit, Fehlzeiten und schlechtem Klima am Arbeitsplatz führen. Das bewusste Eintreten des Arbeitgebers gegen Sexismus ist daher nicht nur eine Frage des Anstands, sondern auch der wirtschaftlichen Vernunft und geht uns alle an.

Wir wollen, dass sich Frauen und Männer an ihren Arbeitsplätzen sicher fühlen und gleiche Chancen haben.

Dafür ist es wichtig, dass Führungskräfte in Unternehmen und Organisationen sich zu ihrer Verantwortung bekennen, ihre Mitarbeitenden vor Sexismus und sexueller Belästigung zu schützen – egal ob an der Kasse, im Büro oder in der Fabrik. Das sorgt nicht nur für ein gutes Miteinander, sondern stärkt Unternehmen und Organisationen insgesamt.

Unser Ziel ist eine gleiche Teilhabe aller Menschen in Kultur und Medien, frei von Sexismus, sexueller Belästigung und rückwärtsgewandten Rollenstereotypen – an den Arbeitsplätzen, aber auch in Texten, Filmen und auf der Bühne.

Daran arbeiten wir gemeinsam:

• Wir werben für eine Kultur und Organisationen, in denen Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Männer keinen Platz haben.

• Wir sehen das Einschreiten gegen sexistisches Verhalten und sexuelle Belästigung als Selbstverständlichkeit und Führungsaufgabe. Wir wollen alle Verantwortlichen sensibilisieren und in Initiativen einbeziehen.

• Wir wenden klare Leitlinien zum Umgang mit Sexismus und sexueller Belästigung an.

• Wir informieren über das Verbot der Benachteiligung (wegen des Geschlechts) und sexueller Belästigung und richten Beschwerdestellen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ein.

• Prävention und Sensibilisierung stehen an erster Stelle. Wir verbessern daher die Verbreitung von Informationen über Sexismus, sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt, individuelle Handlungsmöglichkeiten und Beratungsangebote.

• Wir wollen die Zugänge für Frauen zur Kultur- und Medienbranche erleichtern und die Repräsentanz von Frauen auf Bildschirmen und Bühnen erhöhen. Wir setzen uns noch stärker dafür ein, die Zugangsmöglichkeiten für Frauen in Führungspositionen zu verbessern.

• Wir motivieren alle, Verantwortung zu übernehmen und sich gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt in Kultur und Medien, im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz einzusetzen und Betroffenen zu helfen.

• Wir verstehen es als eine Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte, Sexismus und sexualisierte Gewalt in all ihren Erscheinungsformen zu verhindern und zu beenden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de