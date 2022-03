Braunschweig. Am Wochenende schlagen mehr als 40 Händler, Handwerker und Ritter ihr Lager im Kennelbad auf. Auch Musiker und ein „Medicus“ sind dabei.

Kennelbad Mittelalter-Markt mit Rittern und Drache in Braunschweig

Mehr als 40 Händler, Handwerker und Ritter werden am Wochenende 2./3. April im Kennelbad ihre Zelte aufschlagen: Beim Mittelaltermarkt wollen sie ein buntes Programm anbieten, wie die Veranstalter Sandra und Lutz Lehmann ankündigen. So werde „Ohrenpeyn“ mit viel Witz und Charme alte Lieder auf verschiedensten Instrumenten darbieten. „Ein Medikus wird Wunder-Heilungen vollbringen und das Duo Obscurum wird die Lachmuskeln zum Beben bringen und allerlei Blödsinn von sich geben.“

Das Highlight in diesem Jahr sei der Drache „Fangdorn“, heißt es. Mehrfach täglich soll die spektakuläre Show „Fangdorn und der Schatz der Elfen“ stattfinden. „Aber Vorsicht, so ein feuerspeiender Drache kann auch gefährlich sein, vor allem wenn ein Drachenei verschwunden ist“, so die Veranstalter.

Am Samstag öffnet der Mittelaltermarkt bis 21 Uhr

Besonders viele Aktionen gebe es für die kleinen Besucher: Ob Eselreiten oder Ritterkampf – Langeweile werde nicht aufkommen. Wer will, kann auch sein handwerkliches Geschick testen.

Der Markt öffnet seine Pforten am Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Mehr Informationen gibt es unter www.mittelalterfest-braunschweig.heiterhaufen.de

