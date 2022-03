Neue Ziele, neue Touren – Braunschweigs Fahrradprogramm ist da

Auf dem Fahrrad Braunschweig und Umgebung neu entdecken – dieses Ziel haben sich die Ehrenamtlichen des Braunschweiger Forums auf die Fahne geschrieben. Die ersten 60 Touren für das Jahr 2022 haben sie zusammengetragen – das Fahrradprogramm 2022 nimmt Gestalt an.

Das Fahrradprogramm ist längst fester Bestandteil der Freizeitgestaltung für Radfahrer. Der Druck wird gerade vorbereitet. Die Broschüre wird es wieder kostenlos in Radläden, der Gastronomie oder der Touristinfo geben. Bereits jetzt gibt aber das Forum auf der Internetseite Fahrradprogramm einen Ausblick auf das, worauf sich Braunschweigs Fahrradfreunde freuen dürfen.

Das Fahrradprogramm selbst ist eine höchst lebendige Übersicht. Mitorganisator Hans Fechtel sagt: „Es kommen ständig neue Angebote hinzu.“ Die Pandemie mache die Vorbereitung kompliziert. Nicht immer geht es dabei nur um das reine Radfahren. Die Braunschweigische Landschaft wird zum Beispiel am 23. April eine Ringgleis-Tour vom West- zum Nordbahnhof anbieten. Länge: acht Kilometer. Dauer: drei Stunden. Denn unterwegs wird im Detail die Industrie- und Eisenbahn-Geschichte dieses Abschnitts erklärt.

Klassisch geht es natürlich auch: Braunschweigs Harzklub wird zum Beispiel am 16. April zu einer fünfstündigen Tour durch Wald und Flur einladen. Der Name sagt es bereits: Es wird auch über Feld- und Wirtschaftswege kennen, die manche Radfahrer noch nie gefahren sind.

Den 1. Mai sollten sich hingegen Natur- und Klimaschutzfreunde vormerken. Der Fun Hondelage lädt ein. Hondelager Urwald, Wasserbüffel, Naturerlebniszentrum in geballter Form.

Wer mehr als nur Wissen mit nach Hause nehmen will – die Volkshochschule wird mehrfach ihre Mundraub-Touren anbieten. Mehrfach weil - es geht um essbare Wildkräuter, Blüten und Früchte der Saison.

Lastenräder können getestet werden

Wer den Kauf eines Lastenrads plant, der könnte bis zum 14. Mai warten: Die Stadtverwaltung hat die Cargobike Raodshow nach Braunschweig geholt. Der Herzogin-Anna-Amalia-Platz wird zum Testparcours für zwei- und dreirädrige Lastenräder. Experten beraten.

Einen Blick voraus wirft hingegen der VCD Braunschweig. Am 25. Juni wird es um die Trassenführung des geplanten Radschnellwegs Braunschweig/Wolfsburg gehen.

Wer es hingegen musikalisch mag: Das Forum selbst lädt ein zur Radtour nach Abbenrode. Frühlingslieder werden gesungen. Streckenlänge: 40 Kilometer. Fechtel sagt: „Im E-Bike-Zeitalter relativieren sich Streckenlängen.“ Das meint auch die SPD-Timmerlah: Okerradtour bis nach Schladen. Strecke: 50 Kilometer. Zurück geht es mit der Bahn.

Auch die wohl populärste Veranstaltung für Radfahrer ist bereits terminiert: Radtour 22. Der ADFC verrät bislang nur: Es wird am 4. September durch den Südwesten Braunschweigs gehen. Was auch heißt: Es werden bereits Kilometer gesammelt für das Stadtradeln, das am gleichen Tag beginnt. Per Fahrradprogramm kann man sich vorbereiten, um dann zum Kilometerfresser zu werden.

