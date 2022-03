Sechs Verletzte nach Unfall auf der A39 bei Rüningen

Braunschweig. Drei Autos stießen bei hohem Tempo am Dienstagnachmittag gegeneinander. Es kam zur Vollsperrung. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagnachmittag auf der A39 in Höhe der Ausfahrt Braunschweig-Rüningen-Süd. In Fahrtrichtung Braunschweig stießen drei Autos bei hoher Geschwindigkeit gegeneinander.

Alle beteiligten Insassen der Unfallautos konnten sich selbstständig befreien. Sechs Personen wurden leicht verletzt, vier davon kamen ins Krankenhaus. Neben mehreren Rettungswagen rückten die Berufsfeuerwehr Braunschweig und die Ortswehr Rüningen an. Weil sie an der Unfallstelle ein großes Trümmerfeld vorfanden, musste die A39 in Fahrtrichtung zeitweise vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ausfahrten Salzgitter-Thiede und Rüningen-Süd abgeleitet. Es kam zu langen Staus.

An den drei Unfallwagen entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

