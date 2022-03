Braunschweig startet in die Flohmarkt-Saison: Sonntag geht’s los

Braunschweig. Zudem sind Dorfflohmärkte in Braunschweiger Stadtteilen geplant: In Timmerlah und in Broitzem können Trödelfans bald Allerlei anbieten und suchen.

Der erste Großflohmarkt des Jahres steht bevor: Am Sonntag, 6. März, kommen Trödelfans auf dem Ikea-Gelände an der Hansestraße auf ihre Kosten. Der Markt ist einer der größten in der Region. Viele private Anbieter nutzen die Gelegenheit, Hausrat, Trödel, Spielzeug oder Bekleidung unters Volk zu bringen. Hier und da lassen sich immer tolle Schnäppchen finden.

Schallplatten, Bücher, Kinderspielzeug, Bekleidung, Antikes, Kurioses, Werkzeug, und, und, und… „Das Angebot ist groß und die Nachfrage auch“, sagt Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg. „Natürlich werden auch jede Menge kulinarischer Köstlichkeiten angeboten: von der leckeren Erbsensuppe bis hin zu griechischer Feinkost oder Fischbrötchen.“

Großflohmarkt bei Ikea: Mindeststandgröße für Anbieter beträgt vier Meter

Angesichts der angesagten frühlingshaften Temperaturen rechnet er mit vielen Verkäufern und Besuchern. „Zumal es ja auch der erste Markt in diesem Jahr ist und schon alle buchstäblich in den Startlöchern stehen.“ Trotz deutlich gelockerter Corona-Auflagen gelten folgende Auflagen zusätzlich zur 3G-Regel sowohl für Besucher als auch für Anbieter weiterhin: Mindestabstand, Nies-Etikette, Mund- und Nasenschutz, Mindeststandgröße für Anbieter vier Meter. Vorerst werde es keinen kostenlosen Standplatz für Kinder unter 12 Jahren geben, wie es vor Corona der Fall war.

„Um allen Teilnehmern einen entspannten Flohmarktbesuch zu gewährleisten, bitten wir um unbedingte Berücksichtigung dieser Vorschriften“, so Rosenberg. „Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, darauf zu achten, und werden bei Personen, die sich nicht daran halten, unser Hausrecht durchsetzen“, so Rosenberg.

Anbieter können ihre Stände bei Ikea ab 5.30 Uhr ohne Reservierung aufbauen

Die Anbieter können ihre Stände ab 5.30 Uhr ohne Reservierung aufbauen – eine Reservierung ist nicht möglich. „Das Motto lautet: einfach hinkommen und mitmachen“, sagt Rosenberg. Anbieter zahlen für einen vier Meter breiten Standplatz inklusive Auto 40 Euro. Vor Ort werden die Verkäufer in Empfang genommen und eingewiesen.

Weitere Termine bei Ikea: 5. und 6. Juni, 2. und 3. Oktober und 30. und 31. Oktober. Ausführliche Informationen gibt es unter (05361) 22727 oder im Internet unter www.move-messen.de.

Dorfflohmärkte in Braunschweiger Stadtteilen geplant

In Timmerlah war der erste Dorfflohmarkt vor einigen Jahren ein voller Erfolg – seitdem findet er im zweijährlichen Rhythmus statt. Letztes Jahr musste er allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr wird es wieder einen Dorfflohmarkt geben: Am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 16 Uhr, ist es soweit.

Ob Kinderkleidung und Spielzeug, Geschirr, Werkzeug, Briefmarken, Bücher oder Musik – alles, was Keller, Dachböden und Garagen hergeben und nicht mehr benötigt wird, wird verkauft. Alle Stände werden auf Privatgrundstücken stehen. Gewerbliche Verkäufer sind nicht zugelassen. Speisen und Getränke werden zentral angeboten. Im Ort hat die Gemeinschaft für Wohneigentum Timmerlah (ehemals Siedlergemeinschaft Timmerlah) bereits über die Teilnahmebedingungen informiert, bis zum 31. März sind Anmeldungen möglich.

Erster Dorfflohmarkt in Broitzem

In Nachbarort Broitzem wird in diesem Jahr erstmals ein Dorfflohmarkt stattfinden. Für den Dorfflohmarkt am Samstag, 23. April, 9 bis 16 Uhr, suchen die Veranstalter noch private Teilnehmer für Verkäufe in Auffahrt, Hof, Garage oder Vorgarten. Wer dies nicht hat, kann seinen kleinen Stand auch vor zwei Kitas oder der Schulkindbetreuung an der Grundschule aufbauen. „40 Teilnehmer haben bereits zugesagt, wir hoffen auf insgesamt 80 Stände“, sagt Dorothea Gawlitta vom Familienzentrum Broitzem. Anmeldungen bis 15. März per Mail an familienzentrum-broitzem@paritaetischer-bs.de oder über (0531) 87885018.

