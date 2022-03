Braunschweig. Mit der Botschaft „Das Sofa ist politisch!“ startet der Demozug um 17 Uhr am Kohlmarkt. Männer dürfen erst ab 18.30 Uhr am Hagenmarkt hinzukommen.

Seit genau 100 Jahren wird an jedem 8. März weltweit für Frauenrechte, Gleichberechtigung und Emanzipation demonstriert. Das Foto entstand bei einer Kundgebung in Stuttgart.

Internationaler Frauentag Feministischer Kampftag in Braunschweig: Heute wird demonstriert

Am heutigen 8. März ruft das feministische Bündnis Braunschweig, anlässlich des internationalen feministischen Kampftags, ab 17 Uhr zum Demonstrationszug durch die Braunschweiger Innenstadt auf. Mit der Botschaft „Das Sofa ist politisch!“ starte der Demonstrationszug für FLINTA* am Kohlmarkt und öffne sich ab 18.30 Uhr für alle solidarischen Menschen, heißt es in der Ankündigung.

Die diesjährige Botschaft des Feministischen Bündnis Braunschweig schlage eine Brücke zu zwei Jahren Pandemie. „Das Sofa ist politisch!“ greife den bereits etablierten feministischen Grundsatz „Das Private ist Politisch!“ auf und mache deutlich: „Die Pandemie hat für einen zwanghaften Rückzug in das Private gesorgt und damit in die eigenen vier Wände. Während „Zu Hause bleiben“ für viele Menschen eine sichere Option war, bedeutete es für viele FLINTA* vor allem mehr Care-Arbeit, ein Anstieg häuslicher Gewalt und das Wiederaufleben alter Rollenbilder.“

Die Pandemie hat viele soziale Ungerechtigkeiten offengelegt

Das Sofa stehe dabei sinnbildlich für das Häusliche und damit auch für diesen Missstand. „Darüber hinaus haben nicht alle Menschen ein Sofa, geschweige denn einen Ort an dem es stehen könnte“, so die Organisatorinnen. Mit dem Demonstrationszug macht das Feministische Bündnis deutlich, dass Solidarität mehr sei als zu „Hause bleiben“. „Die Pandemie hat diese vielen sozialen Ungerechtigkeiten offengelegt. Es liegt an uns sich für die Menschen stark zu machen, die zu oft übersehen und vom kapitalistischen System strukturell benachteiligt werden.“

Aus diesem Grund rufe das Feministische Bündnis Braunschweig zur jährlichen Demonstration im Rahmen des internationalen Feministischen Kampftages auf. Die Demonstration beginnt zunächst für alle interessierten FLINTA*Personen um 17 Uhr mit einer Kundgebung am Kohlmarkt. Der Begriff FLINTA* bezeichnet Frauen, Lesben, Inter*, Nicht-Binäre und Trans* und Agender.

Ab der Zwischenkundgebung gegen 18.30 Uhr am Hagenmarkt ist die Demonstration dann für alle solidarischen Personen geöffnet, so das Bündnis. Von dort verläuft der Demonstrationszug weiter durch die Innenstadt und schließt mit einer Kundgebung auf dem Kohlmarkt ab.

Feministisches Bündnis Braunschweig: Viele Kämpfe stehen noch bevor

Das Feministische Bündnis Braunschweig hat sich im Winter 2019 gegründet. „Bereits seit über 100 Jahren kämpfen Feminist*innen für ihre Rechte und machen ihre Forderungen sichtbar. Weltweit haben sie schon vieles erstritten – vom Zugang zu Bildung, dem Frauenwahlrecht, der Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe und der ,Nein heißt Nein’-Gesetzgebung bis hin zur anstehenden Streichung des § 219a StGB“, heißt es in der Pressemitteilung. „Doch viele Kämpfe stehen noch bevor auf dem Weg zu einer gleichberechtigten Gesellschaft – sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Diese Auseinandersetzungen finden nicht nur in der Öffentlichkeit statt, sondern immer auch im Privaten.“ Dafür stehe das Feministische Bündnis Braunschweig ein.

Zwischen Hexenfrühstück und Queerfeminismus

Das Braunschweiger 8.-März-Bündnis hat rund um den Internationalen Frauentag wieder ein breites Programm organisiert. Wie wär’s mit einem Hexenfrühstück? Oder mit dem Film „Die Unbeugsamen“? Mit „Mütterterror“ und Queerfeminismus?

In diesem Jahr beschäftigten sich die Bündnispartnerinnen intensiv mit patriarchalen Strukturen, heißt es in einer Pressemitteilung der Braunschweiger Gleichstellungsbeauftragten Marion Lenz. Zentrale Fragen: „Durch welche Faktoren stoßen wir – Frauen wie Männer und Menschen jeglicher Geschlechtsidentität – im Laufe unseres Lebens immer wieder an geschlechtsspezifische Grenzen? Wodurch entstehen Benachteiligung und Gewalt?“

Straßenmesse zu häuslicher Gewalt

Lenz zufolge beleuchten die Veranstaltungen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Hürden, die der Geschlechtergerechtigkeit auch heute noch entgegenstehen. Mit einer Straßenmesse zu Häuslicher Gewalt und einem Vortrag zur Prostitution in Deutschland (beides am Donnerstag, 10. März) wollen die Veranstalterinnen zwei gesellschaftlich vielfach ausgeblendete Themen anpacken, die insbesondere Frauen in prekäre Notlagen führen. Hierbei gehe es keineswegs nur um das Anprangern der Situation, sondern immer auch um das Aufzeigen von Auswegen und Lösungen – ganz nach dem Motto: „Wo geht’s hier raus?“

Zum 8.-März-Bündnis gehören Frauen aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und Verwaltung

Darüber hinaus biete das Veranstaltungsprogramm mit Workshops, Diskussionsrunden, Konzerten, Gottesdienst, Film und einer gemeinsamen Kundgebung weitere Möglichkeiten, sich auszutauschen, Neues zu erfahren und auszuprobieren. „Denn auch dafür ist der Internationale Frauentag wichtig: Begegnungen und Vernetzungen zu ermöglichen, zu feiern und sich gegenseitig den Rücken zu stärken“, so Lenz.

Im 8.-März-Bündnis Braunschweig haben sich Frauen aus Kirche, Gewerkschaft, Parteien und Verwaltung zusammengeschlossen. Ebenfalls vertreten sind Beratungsstellen, Frauenprojekte, Menschenrechtsorganisationen, Vereine und Kulturschaffende. „Diese breite Palette und auch die wachsende Zahl an jungen Bündnis-Frauen zeigen deutlich, wie aktuell und wichtig die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit im Jahr 2022 ist“, betont Lenz.

Das vollständige Programm mit ausführlichen Details ist hier zu finden. Telefonische Auskünfte gibt es unter (0531) 470-2216.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de