Sturmschaden in Braunschweig Kein Internet, Telefon und TV für mehrere Bewohner in Lamme

Die Folgen der Stürme wirken hier und da noch nach – zum Beispiel in Lamme. Zwei Leser meldeten sich verärgert in unserer Redaktion. Emre Tsakintski schreibt zum Beispiel: „Seit Freitagabend (18. Februar) ist das Internet und Telefon in Lamme durch den Anbieter Kabel Deutschland gestört. Grund dafür ist vermutlich ein umgestürzter Verteilerkasten.“

Er sei Student und daher auf das Internet angewiesen. „Selbst nach wiederholten Anrufen bei Vodafone wurde versichert, das Problem schnellstmöglich zu beheben. Jedoch ist bislang nichts passiert“, so Tsakintski. „Außerdem betrifft dieses Problem mehrere Häuser in Lamme. Viele Menschen können daher nicht ihrer Arbeit nachgehen (Home Office).“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leser: Beschädigter Kasten liegt offen an einem Schulweg

Auch Guido Kirschbaum beklagt sich und verweist auf denselben beschädigten Verteilerkasten. „Betroffen sind viele Haushalte in Lamme, die über das Kabelnetz mit Internet, Telefon und TV versorgt werden“, schreibt er. „Die Störungsseite bei Vodafone vertröstet mit voraussichtlichen Terminen, an denen die Störung behoben sein soll, erst letzten Samstag, dann Montag, zuletzt Donnerstag. Bisher liegt der Kasten jedoch noch immer unberührt auf der Seite, es hat sich vor Ort scheinbar noch niemand darum gekümmert.“

An der Kundenhotline werde man nur vertröstet, genauere Informationen erhalte man nicht. „Neben der Tatsache, dass das fehlende Internet in Zeiten von Home Office tatsächlich fehlt, liegt der Kasten offen in der Nähe der Grundschule / an einem Schulweg, hier laufen jeden Tag etliche Schülerinnen und Schüler vorbei“, so Kirschbaum.

Vodafone: Größere Schäden bei Technik und Verkabelung

Vodafone-Sprecher Thorsten Höpken bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung die Störung in Lamme. Ihm zufolge sind bis zu 150 Internet- und TV-Anschlüsse betroffen. Ursache sei ein vom Sturm beschädigter Verstärkerpunkt – gemeint ist damit der Kasten, den unsere Leser auch als Ursache ausgemacht haben. „Dabei sind größere Schäden bei Technik und Verkabelung entstanden, die von unseren Service-Technikern derzeit aufwendig instandgesetzt werden“, erläutert Höpken. „Einen voraussichtlichen Entstörzeitpunkt kann ich ihnen derzeit leider nicht nennen.“

Mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de