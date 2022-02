Gastronomie in Braunschweig Waldhaus Oelper in Braunschweig: Endlich wieder große Feiern

Im Waldhaus Oelper bereiten sich alle auf die kommende Saison vor. Das Ende der Coronaauflagen im Blick, Vorfreude im Herzen. Das Ausflugslokal hat unter den Einschränkungen stark gelitten, schon im vergangenen Jahr hat die Familie Ossada daraus die Konsequenzen gezogen. Heißt: Kein à-la-carte-Angebot mehr, kein Kaffee und Kuchen im Garten.

„Das ließ sich betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellen“, erklärt Inhaber Eckehard Ossada, „unser Unternehmensberater hat uns bestärkt, diesen Schritt zu gehen.“ Das Waldhaus Oelper gilt als perfekter Veranstaltungsort mit zwei Sälen für 50 bis 60 Personen und für 80 bis 200 Personen. Dazu der große Garten, den das Ossada-Team gern auf besondere Weise dekoriert.

„Wir sind für die kommende Saison so gut wie ausgebucht“

Jetzt also setzt das Haus ausschließlich auf diese Veranstaltungen. Und ein Blick in die Auftragsbücher zeigt, dass die Entscheidung von den Gästen angenommen wird. „Wir sind für die kommende Saison so gut wie ausgebucht“, sagt der Seniorchef. Er ist stolz auf den guten Ruf, den sein Waldhaus in der Region hat und der sie auch durch die Coronakrise getragen hat: „Unsere Gäste kommen aus einem Umkreis von mehr als 50 Kilometern.“

„Wir waren auch 2020 ausgebucht“, erinnert er sich. Vor allem für Hochzeiten ist sein Haus gefragt. „Diese geplanten Feiern wurden dann auf 2021 geschoben“, erzählt er, „und dann auf 2022.“ Allerdings habe es Paare gegeben, die inzwischen aufgegeben hätten. „Die haben im kleinen Kreis geheiratet und verzichten auf eine große Feier.“ Oder holen sie nach. Denn auch Silberhochzeiten werden gern groß gefeiert. Dazu will das Waldhaus Oelper wieder Hausveranstaltungen anbieten, ein „Musical Dinner“ beispielsweise ist fest eingeplant.

