Braunschweiger Kirchen laden heute um 5 vor 12 zum Friedensgebet

Die Lage in der Ukraine besorgt viele Menschen. Um 5 vor 12 besteht heute in Braunschweig die Möglichkeit zum Friedensgebet.

Angesichts der Zuspitzung in der Ukraine rufen die Braunschweiger Kirchen kurzfristig für heute um 5 vor 12 Uhr zum Friedensgebet auf. „Die Lage in der Ostukraine ist nach der Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland und durch die Entsendung russischer, wie Putin sagt, „Friedenstruppen“ in diese Gebiete sehr bedrohlich geworden und die Kriegsgefahr ist sehr real“, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelisch-lutherischen Propstei. „Das besorgt auch uns und die Menschen in unserer Stadt.“

Deshalb habe Propst Lars Dedekind den Pfarrkonvent der Propstei, die katholische Propstei, die Reformierte Kirche und die Freikirchen der Stadt gebeten, heute die Kirchen um 5 vor 12 zu öffnen und mit Glockengeläut zum Friedensgebet zu laden. Für all jene, die zu Hause oder am Arbeitsplatz ein Friedensgebet beten möchten und keine eigenen Worte finden, bietet die Propstei hier zwei Texte an.

Friedensgebet – Martin Luther (EG 421)

Verleih‘ uns Frieden gnädiglich,

Herr Gott, zu unser’n Zeiten,

Es ist doch ja kein Ander‘ nicht,

Der für uns könnte streiten,

Denn du, unser Gott alleine.

Friedensgebet – Franz von Assisi

Oh Herr,

mache mich zu einem Werkzeug

Deines Friedens.

Dass ich Liebe übe,

da wo man mich hasst;

dass ich verzeihe,

da wo man mich beleidigt;

dass ich verbinde,

da wo Streit ist;

dass ich die Wahrheit sage,

da wo Irrtum herrscht;

dass ich den Glauben bringe,

wo Zweifel ist;

dass ich Hoffnung wecke,

wo Verzweiflung quält;

dass ich Dein Licht anzünde,

wo die Finsternis regiert;

dass ich Freude bringe,

wo der Kummer wohnt.

