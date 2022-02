Nach Durchsuchungen: Demonstration von Braunschweigs linker Szene

Braunschweig. Nachdem die Polizei am vergangenen Donnerstag die Polizei Durchsuchungen im linken Spektrum durchführte, gab es am Sonntag eine Demonstration.

Zu einer Demonstration aus der linken Szene ist es am Sonntag gegen 13 Uhr in Braunschweig gekommen. Laut Polizei folgten rund 360 Personen dem Aufruf der Antifa zu den Protesten, die in Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen am vergangenen Donnerstag stehen.

Die Versammlung war zuvor nicht angemeldet worden. Die Polizei begleitete den Aufzug, der am Johannes-Selenka-Platz im westlichen Ringgebiet in Braunschweig begann. Nach Aufforderung meldete sich eine Versammlungsleiterin, mit der die Polizei den weiteren Verlauf kooperieren konnte, berichtet die Polizei weiter.

Die Demonstration führte im Anschluss durch die Braunschweiger Innenstadt, es kam zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen. Es gab keine Verstöße gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, allerdings skandierten einige Teilnehmer laut Polizei polizeifeindliche Parolen. Davon abgesehen blieb es friedlich.

Linke Demo in Braunschweig – Polizei mit Verlauf zufrieden

Nach einer Abschlusskundgebung am Johannes-Selenka-Platz beendete die Leiterin die Versammlung. Polizei-Gesamteinsatzleiter Thomas Bodendiek zeigte sich aus polizeilicher Sicht mit dem friedlichen Verlauf der Versammlung zufrieden.

Die Demonstration fand als Reaktion auf Durchsuchungen am vergangenen Donnerstag statt. In den frühen Morgenstunden hatten zahlreiche Beamte das linke Kulturzentrum „Nexus“ in Braunschweig durchsucht, sowie die Räume von Privatpersonen in Braunschweig und Hannover. Hintergrund des Einsatzes sind Angriffe auf Neonazis im Jahr 2021.

