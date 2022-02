Tram-Unfall in Braunschweig: Mann unter Straßenbahn eingeklemmt

Braunschweig. In der Münchenstraße ist es am Donnerstagabend zu einem Straßenbahnunfall gekommen. Ein Mann wurde von einer Tram überfahren und schwer verletzt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Donnerstagabend nach einem Straßenbahnunfall nötig. In der Münchenstraße war ein Mann unter der Tram eingeklemmt.

In der Weststadt ist ein Mann am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von einer Straßenbahn erfasst worden. In Höhe der Haltestelle „Am Jödebrunnen“ in der Münchenstraße wurde er unter der Tram eingeklemmt und konnte sich nicht selbstständig befreien.

Feuerwehr muss Straßenbahn anheben

Ein Großaufgebot der Feuerwehr von Haupt- und Südwache und mehrere Rettungswagen rückten an. Die Münchenstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Mit einem Luftdruckhebekissen wurde die Straßenbahn angehoben, um den Mann zu befreien. Er überlebte schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Insassen und der Fahrer der verunfallten Straßenbahn wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die Begleitung des Unfallopfers wurde schwer geschockt ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher unbekannt. Die Münchenstraße blieb längere Zeit für den Straßenverkehr gesperrt.

