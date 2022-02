Tierheim Braunschweig sucht für 18 Kanarienvögel ein Zuhause

Das Tierheim am Biberweg stellt diesmal nicht ein Tier der Woche vor, sondern gleich deren 18: So viele Kanarienvögel warten nämlich noch im Tierheim auf ein schönes Zuhause.

„Kanarienvögel sind gesellige Tiere, weshalb wir sie nur zu zweit, lieber noch in Kleingruppen, abgeben“, erklärt das Tierheim. Die geschickten Flugkünstler brauchen viel Platz und werden nicht in reine Käfighaltung abgegeben. Ideal wäre eine Außenvoliere mit witterungsgeschütztem Innenraum oder eine geräumige Zimmervoliere.

Wer Interesse an zwei oder mehr Kanarienvögeln oder anderen Tieren hat, erreicht das Tierheim am Biberweg 30 unter (0531) 500006 und per E-Mail an info@tierschutz-braunschweig.de.

red

