Unfall mit drei Verletzten in der Weststadt – Zeugen gesucht

Braunschweig. Es schepperte am Samstagabend in der Donaustraße. Die Braunschweiger Polizei erbittet weitere Hinweise zum Unfallhergang.

Die Braunschweiger Polizei sucht nach weiteren Zeugen zu einem Unfall, der sich am Samstagabend in der Weststadt ereignet hat.

In der Donaustraße in der Braunschweiger Weststadt haben sich am Samstagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 36-jähriger Braunschweiger gegen 17.45 Uhr mit seinem Wagen von der Donaustraße links in die Straße Am Queckenberg einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 37-Jähriger auf der Donaustraße stadteinwärts.

Die Wege der beiden Fahrer kreuzten sich – die beiden Autos stießen zusammen. Der 37-Jährige und seine beiden Kinder wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Um die Unfallursache besser nachvollziehen zu können, sucht die Braunschweiger Polizei nun nach Zeugen. Hinweise können diese dem Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 geben.

red

