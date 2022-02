Braunschweig. Erstmals soll die „School’s-Out“-Party im Bürgerpark um ein Festival am Abend ergänzt werden. Was genau geplant ist, lesen Sie hier:

Attraktives Line-Up und Special-Effects: Veranstalter Joris Ameln will sich beim Konzept für das „School’s-Out“-Festival vom „Break The Rules Festival inspirieren lassen.

Szene und Veranstaltungen School’s-Out in Braunschweig erstmals mit Festival am Abend

Das zweite Schulhalbjahr hat gerade erst begonnen – doch längst laufen die Planungen für die große „School’s-Out“-Veranstaltung, mit denen Schüler und Schülerinnen in Braunschweig wieder den Beginn der Sommerferien feiern wollen.

Erstmals soll im Juli – zusätzlich zum großen School’s-Out-Treffen nach der Zeugnisvergabe am Nachmittag im Bürgerpark – ein großes Outdoor-Festival am Abend stattfinden. Der Braunschweiger Veranstalter Joris Ameln, langjähriger Mitorganisator des traditionsreichen „School’s Out Braunschweig“ im Bürgerpark, plant dieses „School’s-Out“-Outdoor-Festival.

Joris Ameln, Veranstalter. Foto: Leonik Junghans / Privat

Ameln plant dies als eigenes Veranstaltungsformat und sagt laut Pressemitteilung: „Ich bin dankbar für die Erfahrungen der vergangenen Jahre und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig sowie dem Stadtschülerrat. Zukünftig möchte ich indes mit neuen Ideen eigene Veranstaltungen für die Region Braunschweig realisieren.“

Geplant ist eine Tanzveranstaltung mit namhaftem Line-Up

Sein Ziel: Eine Tanzveranstaltung mit namhaftem Line-Up für die Braunschweiger Schüler und Schülerinnen. „Wir setzen auf eine Kombination aus angesagten Musikrichtungen und einem spektakulären Special-Effects-Show-Konzept“, erläutert Ameln. Musikalisch sei eine Kombination der Genres Charts, Hip-Hop/Rap, House/EDM, und Evergreens aus den 90ern und 2000ern zu erwarten.

Der 22-jährige Braunschweiger plant mittelfristig gleich mehrere regionale Veranstaltungskonzepte – dazu gehört auch die Halloween-Party, die zum Auftakt im vergangenen Jahr rund 2.500 Besucher anlockte. Der Initiator dazu: „Insgesamt sollen in Zukunft jährlich bis zu fünf Veranstaltungen dieser Art – inklusive dem School’s-Out-Festival – stattfinden.“

Da es sich bei dem geplanten Konzept um eine Abendveranstaltung mit Eintritt ab 16 Jahren handelt, spielt auch der Jugendschutz eine große Rolle. „Bei dem Outdoor-Festival steht die Sicherheit und der Schutz der Jugendlichen an oberster Stelle für uns“, so der Veranstalter.

Vergnügen trotz Pandemie – das Hygienekonzept soll es möglich machen

Keine Abifeiern und Partys, keine Abschlussfahrten, kaum analoge Zusammenkünfte in größeren Runden: Insbesondere die jüngere Generation sei stark geprägt von den Einschränkungen aufgrund der Pandemie. Nicht nur deshalb seien Veranstaltungen wie das geplante Format wichtig. Ameln möchte zeigen, dass Pandemie und Vergnügen sich unter Einhaltung strenger Maßnahmen auch sinnvoll kombinieren lassen: „Ein Hygiene- und Infektionsschutz-Konzept stellt sicher, dass die Veranstaltung unter den im Juli geltenden Verordnungen stattfinden kann.“

Das Datum für die geplante Abendveranstaltung steht bereits fest: Am Mittwoch, 13. Juli, öffnet das Festival ab 21 Uhr für alle Schüler und Schülerinnen ab 16 Jahren. Der Veranstaltungsort soll in Kürze bekanntgegeben werden. Das Ticketkontingent ist limitiert, der Vorverkauf ist bereits angelaufen.

