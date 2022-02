Im Neubaugebiet „Heinrich der Löwe“ in Rautheim (links) wird zurzeit noch an den Mehrfamilienhäusern gebaut. Im Nördlichen Ringgebiet läuft der Hochbau im zweiten Bauabschnitt, ein dritter soll folgen (oben). An der Dibbesdorfer Straße entstehen Einfamilien-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser (Mitte). Und in Stöckheim werden unter anderem noch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser für sozialen Wohnungsbau errichtet (unten).