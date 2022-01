Vogelgrippe Wanderfalke mit Vogelgrippe – Aufstallungspflicht in Braunschweig

Nach einem Fall der Vogelgrippe hat die Stadt Braunschweig eine Aufstallungspflicht erlassen. Ein tot im Braunschweiger Hafen gefundener Wanderfalke war mit dem Erreger der Aviären Influenza infiziert, wie die Verwaltung am Freitag mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung durch das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES).

Sämtliches Geflügel in der Stadt soll ausschließlich in geschlossenen Ställen oder geeigneten Schutzvorrichtung gehalten werden, hieß es. Betroffen seien rund 9000 Stück Geflügel. Eine Gefahr für Menschen besteht nach Angaben der Verwaltung nicht. Spaziergänger, die tote Wasservögel oder Greifvögel finden, sollten diese nicht anfassen, sondern den Fund melden. Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt Samstag, 22. Januar, in Kraft.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de