Braunschweiger bricht im Bus zusammen - Krankenschwester hilft

Braunschweig. Ein Mann ist in einem Bus In Braunschweig trotz schneller Hilfe an einem Herz-Kreislaufstillstand gestorben. Schaulustige wollten die Szene filmen.

Rettungseinsatz in einem Bus in der Braunschweiger Gördelingerstraße.

Ein Mann ist trotz Rettungseinsatz und Wiederbelebung am Dienstagnachmittag in Braunschweig verstorben. Das teilt die Feuerwehr mit. Der 70-jährige Mann hatte während einer Busfahrt einen Herz-Kreislaufstillstand, bereits während des Notrufes leitete die Rettungsstelle per Telefon die Wiederbelebung an.

Krankenschwester versucht als Ersthelferin, den Mann wiederzubeleben

Gegen 15 Uhr sei der Notruf eingegangen, der Bus befand sich in zu dem Zeitpunkt in der Görderlingerstraße, nahe der Braunschweiger Innenstadt. Im Bus selbst habe eine Krankenschwester als Ersthelferin direkt versucht, den Mann wiederzubeleben.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Obwohl die Rettungskräfte schnell vor Ort waren, konnte dem Mann konnte trotz aller Versuche nicht mehr geholfen werden. Die Polizei musste Schaulustige vom Einsatz fernhalten. Einige Menschen hätten laut Einsatzbericht sogar den Notfall gefilmt. Vom Geschehen im Bus betroffene Fahrgäste wurden vom Team der Notfallseelsorge betreut. Gegen 17 Uhr wurde der Einsatz beendet.

Lesen Sie mehr:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de