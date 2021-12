65 Kilo Marihuana: 28-Jähriger in Braunschweig festgenommen

Braunschweig. In der Braunschweiger Wohnung fanden die Beamten zudem 10.000 Euro Bargeld und weitere „Vermögenswerte“. Der Verdächtige sitzt nun in U-Haft.

Die Polizei hat in Braunschweig einen 28-Jährigen festgenommen, der in dringendem Verdacht des Drogenhandels steht. (Symbolbild)

Nach „langwierigen Ermittlungen“ unter Federführung der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Polizei, wie sie nun mitteilt, bereits vergangene Woche einen 28-Jährigen festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Braunschweig: Polizei findet 65 Kilo Marihuana und 10.000 Euro bei Mann

Die Beamten nahmen ihn in seiner Braunschweiger Wohnung fest. Er hatte demnach 15 Kilo Marihuana, verschweißt in Folienbeuteln, dabei. In der zugehörigen Garage stellte die Polizei weitere 50 Kilo der Droge sicher, in der Wohnung zudem 10.000 Euro Bargeld und „andere Vermögenswerte“ in Höhe von etwa 80.000 Euro.

Der 28-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

red

