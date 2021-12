Vorfall in Weststadt

Vorfall in Weststadt Braunschweiger auf Flugblättern als Triebtäter bezeichnet

In der Weststadt wurden laut Polizei in den letzten Tagen mehrere Flugblätter aufgefunden, auf denen ein Braunschweiger als Triebtäter bezeichnet wird. „Es wird behauptet, dass der Mann versucht, mit Kindern in Kontakt zu treten.“ Auf dem Flugblatt sind demnach Porträtfotos und die Adresse des Mannes zu erkennen.

Polizei und Staatsanwaltschaft hätten unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. „Zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens haben sich keinerlei Verdachtsmomente gegen den Braunschweiger ergeben“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, in der von Diffamierung die Rede ist. Aufgrund der Flugblattaktion seien bereits Drohungen gegen den Braunschweiger ausgesprochen worden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei: Wir dulden keine Selbstjustiz

„Wir dulden keine Selbstjustiz“, so die Polizei. „Die Verfolgung von Straftaten obliegt ausschließlich der Polizei. Mögliche Hinweise werden durch uns geprüft und verfolgt. Wir weisen darauf hin, dass das Verteilen dieses Flugblattes eine Straftat darstellt. Auch das Teilen von Fotos des Flugblattes oder der darauf befindlichen personenbezogenen Daten in Chatgruppen oder den sozialen Medien erfüllt bereits mehrere Tatbestände.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de