Rote Ampel übersehen – Tram kollidiert in Braunschweig mit Auto

Braunschweig. Am Braunschweiger Bohlweg kollidierten am Mittwoch eine Straßenbahn und ein Pkw. Der 66-jährige Fahrer übersah wohl die rote Ampel.

Eine Straßenbahn und ein Pkw stießen am Mittwochnachmittag, 22. Dezember, an der Kreuzung Bohlweg und Steinweg zusammen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 66-jährige Braunschweiger mit seinem VW-Golf auf dem Steinweg in Richtung Dankwardstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine Straßenbahn vom Hagenmarkt in Richtung Bohlweg.

Fahrer hatte wohl die Ampel übersehen

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß: Die Straßenbahn traf den VW auf der Beifahrerseite. Der Fahrer wurde vorsorglich im Klinikum untersucht, heißt es.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Braunschweig:

Am VW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Front der Straßenbahn entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Laut Polizei hatte der 66-Jährige das Rotlicht der Ampel vermutlich zu spät erkannt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de