Braunschweiger Restaurant Al Duomo für Lieferando-Award nominiert

Braunschweig. Das Restaurant am Burgplatz ist in der Kategorie „Bestes italienisches Restaurant“ im Rennen. Bis zum 31. Dezember kann abgestimmt werden.

Das Restaurant Al Duomo ist als einziges Restaurant aus Braunschweig und Region für die „Lieferando Restaurant Awards 2021“ in der Kategorie „Bestes italienisches Restaurant“ im Rennen. Das teilt die PR-Agentur Call The Dude mit.

Der Essen-Lieferservice Lieferando verleiht alljährlich Auszeichnungen, um die erfolgreichsten Restaurants der Plattform deutschlandweit hervorzuheben. Zunächst werden demnach zehn Nominierte pro Kategorie bestimmt, aus denen die Nutzerinnen und Nutzer dann ihre persönliche Favoritenwahl treffen dürfen. Bei der Auswahl der Nominierten achte Lieferando unter anderem etwa auf Faktoren wie Verfügbarkeitsrate, Bestellungen pro Tag, durchschnittliche Bewertung und Anzahl der Bewertungen in den vergangenen zwölf Monaten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Marannano: Ein echtes Zeichen der Wertschätzung

Al-Duomo-Inhaber Andrea Marannano, sein Sohn Stefan, seine Tochter Laura und alle Beschäftigten freuen sich riesig über die Nominierung: „Es ist einfach super, zu den zehn Nominierten zu gehören. Das ist ein echtes Zeichen der Wertschätzung – sowie ein wichtiges Signal an unsere Kolleg:innen, die in all der Zeit einen so starken Job machen. Und an unsere Kund:innen, die uns stets so treu sind!“

Voting läuft noch bis Ende des Jahres

Marannano und seine Familie sind bereits seit mehr als 40 Jahren gastronomisch unterwegs, rund 20 Jahre davon mit dem Al Duomo am Burgplatz. Man stehe für hausgemachte, italienische Küche, betont er. Auf die Einschränkungen in der Pandemie reagierte das Restaurant wie viele andere mit einem verstärkten Außer-Haus- und Lieferdienst. Formate wie der Lieferando-Restaurant-Award seien wichtige Plattformen, denn die Gastronomieszene benötige vor allem jetzt mehr denn je Aufmerksamkeit und Unterstützung. „Die neuen Einschränkungen haben uns schon hart getroffen“, so Marannano. „Das Weihnachtsgeschäft hat darunter sehr gelitten. Dabei ist es eigentlich so wichtig für uns.“

Unter www.lieferando.de/awards/2021/de/detail/best-italian kann bis zum 31. Dezember für das Al Duomo abgestimmt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de