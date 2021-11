Braunschweig. Die Pandemie-Regeln werden von Mittwoch an auch in Braunschweig verschärft. Es gilt bis auf Widerruf die 2G-plus-Regel in Innenräumen.

Auch in Braunschweig grieft ab Mittwoch in den Innenräumen die 2G-plus-Regel. Das betrifft auch Gastonomiebetriebe. (Symbolbild)

Hohe Inzidenz: Warnstufe 2 Corona: Warnstufe 2 tritt Mittwoch in Braunschweig in Kraft

Die Stadt Braunschweig hat eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, wonach von Mittwoch an in Braunschweig – wie in den meisten anderen niedersächsischen Kommunen – die 2G-plus-Regel im Innenbereich gilt. Grund: Landesweit lag der Leitindikator Hospitalisierung (7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz) an fünf aufeinanderfolgenden Tagen bei über 6, teilt die Stadtverwaltung mit. In Braunschweig habe im selben Zeitraum die 7-Tages-Inzidenz bei den Neuinfektionen bei über 100 gelegen.

Warnstufe gilt auch für den privaten Bereich

In Warnstufe 2 gilt 2G-plus im Innenbereich bei Veranstaltungen mit mehr als 15 Teilnehmern, auch im privaten Bereich, in Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, in Diskotheken, in Gastronomiebetrieben, in Beherbergungsbetrieben und bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen. Neben Impf- oder Genesenennachweis muss auch ein aktueller Antigen- oder PCR-Test vorgelegt werden. Dieser darf nicht älter als 24 beziehungsweise 48 Stunden sein.

Schausteller fürchten 2G plus – erste Weihnachtsmärkte schließen

Unter freiem Himmel gilt 2G – auf Weihnachtsmarkt 2G-plus

Auch auf dem Weihnachtsmarkt gelte in Warnstufe 2 die 2G-plus-Regel in den Bewirtungszonen. Ansonsten gelte bei den oben genannten Einrichtungen und Veranstaltungen unter freiem Himmel 2G. Für Messen gilt laut Verwaltung 3G mit PCR-Test. Zudem sei es überall dort, wo Maskenpflicht gelte, außer im Einzelhandel, verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen.

Ausgenommen sei der öffentliche Nahverkehr, da die Regelung dort sich nicht auf die Niedersächsische Corona-Verordnung beziehe, sondern auf das bundesweite Infektionsschutzgesetz. Hier bleibe es also bei der Wahl zwischen OP- und FFP2-Maske. Infos: https://www.braunschweig.de/aktuell/

