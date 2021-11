„Du für Braunschweig“: Hunderte haben in der Pandemie geholfen

Im Rahmen der Initiative „Du für Braunschweig“ haben sich in den vergangenen Monaten mehrere Hundert Menschen eingebracht: Sei es unterstützend in den Pflegeheimen, als Impf- oder Testpaten, als Begleiter zu Impfterminen oder auch als Fahrer in der Braunschweiger Tafel. Jetzt erhielten sie ein großes Dankeschön: Rund 350 Pflegekräfte, pflegende Angehörige und ehrenamtlich Engagierte erlebten die Generalprobe von „Harz aber herzlich“ im Wintertheater.

Eingeladen hatten die Freiwilligenagentur und der Verein ambet (Pflege und Betreuung) mit Unterstützung der Öffentlichen Versicherung Braunschweig sowie den Veranstaltern Undercover und monofon. Laut einer Pressemitteilung der Initiative sprach Ambet-Geschäftsführer Hans Golmann den Gästen des Abends einen riesigen Dank aus: „Für die wichtige Aufgabe, die Sie übernehmen, gebührt Ihnen höchster Respekt. Sie sind Teil des Kits, der unsere Stadt zusammenhält. Nach dem Klatschen vom Balkon gilt es nun, sich lauter zu Wort zu melden und eine gerechtere Vergütung einzufordern.“

„Du für Braunschweig“: Mehr als 500 Freiwillige in den ersten Wochen

Matthias Bertram von der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport sagte: In einer herausfordernden Zeit sei „DU für Braunschweig“ ins Leben gerufen worden. „Und wir waren schlichtweg überwältigt von dem Einsatz der Bürger:innen aus Braunschweig und Umland.“ Bereits innerhalb der ersten Wochen der Initiative meldeten sich ihm zufolge mehr als 500 Freiwillige.

Sozialdezernentin Christine Arbogast, die „DU für Braunschweig“ seit Beginn begleitet, betonte: „Ich verbeuge mich vor Ihnen – Sie haben Unglaubliches geleistet. Wir alle können dankbar sein, dass es Sie gibt, dass Sie diese Arbeit geleistet haben und es weiterhin tun. Denn: das ist nicht selbstverständlich.“ Christopher Spitzer, Bereichsleiter Vertriebsorganisation bei der Öffentlichen, ergänzte: „Diese Zeit war nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Familien und Angehörigen belastend.“ Der Beitrag der Pflegekräfte sowie der Ehrenamtlichen für die Region sei „außerordentlich“.

Braunschweig: Auch Cheer’s Kitchen sagt „Danke“

Vor der Generalprobe seien die Geehrten mit Glühwein und Speisen von „Cheer’s Kitchen“ verwöhnt worden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der gemeinnützige Verein wurde zu Beginn des ersten Lockdowns von hiesigen Gastronomen und Kreativschaffenden gegründet, um insbesondere den in der Pandemie stark beanspruchten Berufsgruppen wie Klinikmitarbeitenden und Rettungsdiensten ein kulinarisches Dankeschön zu ermöglichen. „Wir alle sind so sehr auf die Pflegekräfte und Freiwilligen angewiesen – ihr Einsatz ist für uns alle essenziell!“, so Vorstandsmitglied Patrick Witte, der gegenüber vom Wintertheater das Monkey Rosé betreibt.

Christian Eitner, monofon-Geschäftsführer und musikalischer Kopf vieler Wintertheater-Produktionen, erklärte auf der Bühne: „Sie glauben gar nicht, wie sehr wir auf diesen Abend hingefiebert haben. Es ist so schön, dass endlich wieder Menschen im Theater sind!“ Rilana Sandelmann, Marketingleiterin bei Undercover, fügte hinzu: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass Livekultur endlich wieder möglich ist und so viele Pflegekräfte unserer Einladung ins Wintertheater gefolgt sind. Ein kleines Danke für die große Dankbarkeit, die wir empfinden.“

Übrigens: Auch weiterhin werden freiwillige Helfer:innen gesucht. Eine Registrierung ist über die Website www.du-fuer-braunschweig.de möglich.

