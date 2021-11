Katalysator-Diebstahl: Polizei ertappt Bande auf frischer Tat

Die Polizei hat in Braunschweig zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht auf Samstag, 13. November, wie ein Fahrzeug gegen 4.07 Uhr in eine Sackgasse eines ruhigen Wohngebiets im östlichen Ringgebiet fuhr, teilt die Polizei Braunschweig mit. Als der Mann feststellte, dass sich mehrere Personen an einem geparkten Pkw zu schaffen machten, informierte er die Polizei.

Männer werden wegen Bandendiebstahl angeklagt

Die Polizeibeamten waren schnell vor Ort, heißt es. So konnten sie zwei Männer im Alter von 31 und 45 Jahren auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Die Männer hatten professionelle Werkzeuge bei sich und mehrere ausgebaute Katalysatoren in ihrem Fahrzeug.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren ein. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft und müssen sich wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls verantworten.

