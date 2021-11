Einbrecher klaut Schmuck aus Wohnhaus in Braunschweig

Braunschweig. Die Tat geschah am Montag in Mascherode. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte – der Täter war aber schon wieder weg.

Ein Unbekannter ist am Montag durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in Mascherode eingedrungen. (Symbolbild)

In ein Einfamilienhaus in Mascherode ist ein Unbekannter am Montag eingebrochen. Die Bewohnerin, eine 51-Jährige, hatte das Haus laut Polizeimeldung am Morgen verlassen. Als sie dann am frühen Nachmittag zurückkehrte, stellte sie sofort Veränderungen im Flur fest.

Hauseinbruch in Mascherode: Täter lässt Schmuck mitgehen

Der Frau wurde nun schnell bewusst, dass bei ihr eingebrochen wurde. Sie bat daraufhin einen Nachbarn, die Polizei zu informieren. Diese, heißt es weiter, durchsuchte das Haus, fand aber niemanden vor.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Offensichtlich hatte der Täter das Grundstück über den Garten betreten und die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Er durchwühlte dann das Haus und entwendete Schmuck. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, so die abschließende Mitteilung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de