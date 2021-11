Braunschweig: Simulator für Verkehrstraining mit allen Facetten

Wenn es um Unfälle geht, sind Radfahrer und Fußgänger wegen der hohen Verletzungsgefahr besonders gefährdet. Um hier ein Stück weit gegenzusteuern, hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig einen VRU-Fußgänger- und Fahrradsimulator entwickelt. Dieser wurde jetzt offiziell in Betrieb genommen. VRU steht für „Vulnerable Road Users“, also „verletzliche Verkehrsteilnehmer“ – und der Name ist Programm, wie es in der Mitteilung heißt.

„Mit dem Simulator können wir Fahrradfahrer und Fußgänger von nun an direkt in unsere Simulator-Studien zum Straßenverkehr einbeziehen“, erklärt Martin Fischer vom DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik. Dafür haben die Braunschweiger Forscher in den vergangenen Monaten das bereits bestehendes Multi-User-Labor „MoSAIC“, in dem bisher in einer Simulation mehrere Fahrzeuge untereinander agieren konnten, erweitert. Auch die Fußgänger und Radfahrer können ab sofort in das Szenario integriert werden.

DLR-Verkehrssimulator aus Braunschweig: Teilnehmer vor kniffligen Situationen

In der Ego-Perspektive, heißt es dazu, überqueren sie zum Beispiel große Kreuzungen, drücken Ampelknöpfe oder spielen, während sie über die Straße laufen, an ihrem Handy. Sie winken sich zu und geben Handzeichen, die die anderen Verkehrsteilnehmer dann für sich richtig deuten müssen. „Um dieses Zusammenspiel in der Simulation zu ermöglichen, müssen viele technische Komponenten zusammenwirken“, so die Mitteilung.

„Für die Visualisierung der Umgebung nutzen wir Virtual-Reality-Brillen und Software, die ursprünglich aus der Spieleentwicklung kommt“, erklärt DLR-Forscher Martin Fischer. Um Radfahrern ein möglichst reales Fahrverhalten zu ermöglichen, sei eigens ein Fahrradsimulator konzipiert und gebaut worden. Fischer: „Das Rad ist auf einer Bewegungsplattform mit Neigungsmöglichkeit montiert.“

Braunschweig: „Beliebig große Szenarion“ im DLR-Simulator

Fußgänger bewegen sich für die Simulationen auf einem richtungsflexiblen Laufband mit motorisierten Rollen, die sie immer wieder zum Mittelpunkt zurückbringen. „So hat man die Möglichkeit, virtuell eine weite Strecke zu gehen, und kann sich in einem beliebig großen Szenario bewegen.“

Die Auto-Cockpits seien aus dem bisherigen Laboraufbau bereits vorhanden und könnten ebenfalls in das Szenario eingebunden werden. Insgesamt stehen den Wissenschaftlern also mehrere Fahrsimulatoren, zwei unterschiedliche Fußgängersimulatoren und ein Fahrradsimulator für ihre Forschung zur Verfügung, teilt das DLR in diesem Zusammenhang mit.

Simulator-Daten aus Braunschweig sollen Vorreiter sein

Für die Studien im VRU-Simulator können die Verkehrsteilnehmer auch Nebenaufgaben erhaltenen, um zu schauen, was passiert, wenn sie zum Beispiel plötzlich abgelenkt werden – wie im richtigen Leben eben. „Die Daten, die die Forschenden so über das Verhalten aller Verkehrsteilnehmenden bekommen, können ausgewertet und für unterschiedliche Fragestellungen verwendet werden“, heißt es. So könne etwa das Verhalten von simulierten Radfahrern und Fußgängern besser modelliert werden. Das nutze den Forschern dann, wenn sie Fußgänger und Radfahrer mit realitätsgetreuem, aber vorher festgelegtem Verhalten in andere Simulationen einbinden möchten.

red

