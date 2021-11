Mann raubt Bäckerei in Braunschweig aus – Polizei sucht Zeugen

Braunschweig. Bereits am 26. Oktober bedrohte der Unbekannte die Bäckerei-Verkäufer in Bienrode mit einer Waffe. Täterbeschreibung und Pkw-Kennzeichen liegen vor.

Mit einer Pistole hat ein Unbekannter die Angestellten einer Bäckerei in Bienrode am frühen Dienstagmorgen, 26. Oktober, bedroht und Geld gestohlen. Die Polizei Braunschweig bittet nun um Hinweise. (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat bereits am Dienstag, 26. Oktober, am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr die Mitarbeiter einer zu diesem Zeitpunkt noch nicht für den Kundenverkehr geöffneten Bäckerei an der Altmarkstraße in Bienrode mit einer Pistole bedroht und Geld gefordert. Er nahm schließlich einen zweistelligen Betrag mit und flüchtete.

Laut Polizei wird der Täter wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlanke und zierliche Gestalt. Er trug an diesem Tag schwarze Kleidung und eine Wollmütze, dazu eine schwarze Alltagsmaske. Er sei zudem krumm gegangen.

Bäckerei in Bienrode ausgeraubt: Täterbeschreibung liegt vor

Wie es nun weiter heißt, ist der Täter Zeugenaussagen zufolge mit einem hellen Pkw mit Stufenheck, Kennzeichen „UN-DN 666“, bei der Bäckerei vorgefahren. Dieses Nummernschild war im September in Lehre entwendet worden.

Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise zum Mann oder dem Geschehen geben können, sich unter (0531) 476 2516 zu melden.

